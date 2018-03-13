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В школе № 1103 прошел праздник «Папа, мама, я — спортивная семья!»
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В школе № 1103 прошел праздник «Папа, мама, я — спортивная семья!» 

Ясенево 13 марта 2018
Фото: Ясенево
В Ясеневе эти состязания родителей и детей проводятся уже много лет. В этом году только в школе № 1103 в них приняли участие 8 спортивных семейных команд.
Праздник начался с торжественного открытия соревнований и представления участников. Потом в преддверии наступающего Международного женского дня, ученики поздравили мам и одноклассниц с праздником. А потом все команды приняли участие в веселых эстафетах. По решению преподавательского совета, проигравших в состязаниях не было: за стойкость и силу воли все участники были награждены грамотами и призами.
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