Мать морила голодом троих детей и легко отделалась

В Челябинской области суд признал виновной многодетную мать. 20-летняя девушка растит троих детей: 2013, 2015 и 2017 годов рождения. Но "растит" в данном случае слишком громко сказано.

Она часто оставляла несовершеннолетних детей одних дома с грудным младенцем. Молодую девушку не заботило, чем они будут заниматься и питаться, ведь еды она им не оставляла. Так, она могла себе позволить пропасть на ночь, день или неделю.

Женщина довольно часто просила кого-то из знакомых присмотреть за детьми и пропадала на неопределенное время. При этом она не звонила, чтобы узнать, как себя чувствуют малыши. На то, чтобы мать оставила запас еды и денег, надеяться тоже не приходилось.

Ко всему прочему, она не раз била свою дочь, подвергая опасности и без того ослабшего без еды и сна ребенка.

Условия абсолютной антисанитарии, отказ от необходимой помощи для своих детей, побои, отсутствие полноценного питания и должного ухода — такую жизнь двадцатилетняя многодетная мама обеспечила своим отпрыскам. Пока та отлучается в магазин за спиртным, старшие сыновья бегут за ней во двор без одежды. В поисках мамы.

Наверняка таких случаев, к сожалению, гораздо больше чем мы знаем, но пока не слишком ясно, что делается для спасения детей, чьи родители не хотят или не могут полноценно выполнять свои обязанностей. Здесь и вопросы о социальной помощи, и о запрете абортов, о прожиточном минимуме и, конечно, о социальной ответственности людей.

В этой истории единственным наказанием для матери стал штраф в размере 5 тысяч рублей. Радует только, что в настоящий момент дети перебрались к отцу.