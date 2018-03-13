Как выбрать обувь для первых шагов: 9 советов

Секрет 1. Всему своё время

Для начала не стоит торопиться и надевать сапожки на трёхмесячного кроху. Первая обувь нужна ребёнку только к тому времени, как он начнёт вставать, а значит, не раньше 9-12-тимесячного возраста. А до этого времени обходитесь нарядными носочками и кружевными пинетками.

Секрет 2. Новая и по ноге

Первая обувь должна быть новой, а не бывшей в употреблении пусть даже пару раз и у близких друзей или родственников. Дело в том, что обувь принимает форму ножки ребёнка, и если надевать уже ношенные ботиночки на кроху, она может ему не подойти и, что ещё хуже, деформировать стопу. Причём вы этого не заметите, а малыш сказать о том, что ему неудобно, вам не сможет.

Обувь малыша не должна быть на вырост или впритык. Оптимальное расстояние от носа ботинка до пальцев ребёнка — примерно 1 см (это легко проверить, нажав своим пальцем на нос обуви).

Секрет 3. Натуральный материал

Задумавшись о приобретении первой обуви, обратите внимание на материалы. Отдавайте предпочтение натуральным дышащим покрытиям: коже, текстилю. Важно, чтобы натуральным материал был не только снаружи, но и внутри. Прощупайте обувь — не слишком ли она жёсткая или, наоборот, мягкая? Ботинки для крохи — не бесформенные тапочки, у них должна быть форма, но в то же время в этой обуви ребёнку должно быть уютно и комфортно, без давления каких-либо деталей.

Секрет 4. Надёжная фиксация

Один из главных показателей качества детской обуви — фиксация стопы и голеностопного сустава. Это возможно благодаря жёсткому заднику и регулировке спереди (с помощью шнуровки, липучек или застежек). Лучше всего фиксируют стопу шнурки, но это не совсем удобно — постоянно завязывать и развязывать шнуровку. К тому же, малыш может споткнуться о шнурки. Поэтому большинство родителей отдают предпочтение липучкам — лучше, если их на обуви несколько. А вот застёжки и замки хуже всего фиксируют стопу.

Секрет 5. Гибкость и рельефность

Прежде, чем купить детскую обувь, попробуйте согнуть её подошву. Идеальная подошва должна быть жесткая, но гибкая и сгибаться практически пополам. Кроме того, будет лучше, если подошва будет иметь рельефность. Это поможет ботинку не скользить, особенно, когда речь идёт о зимней обуви. Не должна быть обувь скользкой и внутри — лучше, если внутренняя стелька имеет свой рельеф, тогда ножка малыша не будет съезжать. Плюс рельефная стелька поможет малышу избежать плоскостопия.

Секрет 6. Каблучок — важный элемент

Кроссовки и ботинки на ровной подошве лучше приобрести позже. А первая обувь малыша должна быть с каблучком. Даже если речь идет о сандаликах или ботинках для мальчика. Оптимальная высота каблука для годовалого крохи — 3-5 мм. Чем старше малыш, тем выше каблук. Так, двухлетнему ребёнку лучше выбрать обувь с каблуком около 1 см.

Секрет 7. Ортопедическая обувь — не панацея

Многие родители, приобретая первую обувь для малыша, сразу берут ортопедическую. Однако если у ребёнка нет патологий стопы, то врачи не советуют этого делать. Всё потому, что физиологически ребёнок имеет на ступнях жировые подушечки, и наличие супинатора (который есть у ортопедической обуви) не требуется. Напротив, он может повлиять на деформацию стопы. Поэтому без рекомендаций врача выбирайте обычную обувь.

Секрет 8. Обувь — это защита

Не забывайте, обувь нужна для того, чтобы защищать ногу, особенно нежные пальчики малыша. Поэтому отдавайте предпочтение моделям, у которых есть передняя защита — закрытый нос: так внутрь и камешки не попадут, и при ударе ребёнок не повредит стопу. В идеале нос должен быть вздернутым, это поможет избежать давления на пальцы.

Секрет 9. Качество — на высоте

Первая обувь для малыша должна быть хорошего качества. Прежде чем покупать её, внимательно проверьте каждый сантиметр — нет ли каких-то грубых швов или выпирающих элементов? Ведь любой изъян может причинить боль или натереть ножку.