«Все уткнулись в гаджеты»: Эмин Агаларов не расстается с телефоном даже во время игры с дочкой

Знаменитый российский музыкант с азербайджанскими корнями Эмин Агаларов поделился с подписчиками своего Инстаграм-аккаунта трогательным видеороликом, на котором наслаждается игрой в салочки со своей приемной дочерью Аминой.

Успешный бизнесмен и популярный исполнитель Эмин Агаларов — образцовый отец троих детей, который часто публикует в своем Инстаграм-аккаунте снимки и видеоролики с их участием. Подобные семейные архивы неизменно вызывают в сети восхищенные эпитеты умиленных поклонниц талантливого артиста. Но одна из последних его видеозаписей произвела настоящий фурор в аккаунте Эмина, собрав не одну сотню трогательных откликов от поклонников обаятельного красавчика.

Дело в том, что мужчина опубликовал видео незатейливых игр с маленькой дочерью Аминой, которая явно смущаясь от включенной на гаджете отца камеры, прости его «оставить телефон». К слову, девочка —единственный ребенок на видео, который играет с отцом, ведь остальные заняты айпадами, на что, конечно, обратили внимание и поклонники Эмина.

«Единственный ребёнок, который не завис в телефоне или Айпаде это Амина! Остальные все уткнулись» «Вы такой добрый и замечательный папа! Такая очаровательная дочурка растет» «Улыбка непроизвольно появляется, когда смотришь на вас с дочерью» «Вот он современный ребенок! Все уткнулись в гаджеты» «Как мило вы играете с Аминочкой! Но телефон вам зачем?» «Это можно смотреть бесконечно. Какая же Амина очаровашка!» «Отец подает пример сыновьям. Сам с телефоном даже играя с дочерью не расстается» «Так приятно смотреть, душа радуется. Просто образцовый отец» Напомним, что 37-летний музыкант и бизнесмен Эмин Агаларов вместе с бывшей супругой 32-летней Лейлой, дочерью президента Азербайджана, совместно воспитывают троих детей — сыновей Али и Микаила, а также маленькую приемную дочь Амину.

Публикация от eminofficial (@eminofficial) Мар 10, 2018 в 7:07 PST