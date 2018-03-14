Игорь Петренко показал жену и подросших дочерей в предвыборном ролике

Актеры Игорь Петренко и его жена Кристина Бродская , наконец, решились показать публике свою младшую дочь, которая появилась на свет в январе прошлого года. Вместе с ней и старшей дочерью Софией-Каролиной семья снялась в предвыборном видео, зазывающем россиян идти на выборы президента страны 18 марта.

Бытует выражение, наши дети приведут нас в храм. Не нужно воспитывать их, нужно воспитывать себя. И только личным примером мы можем привить им любовь к себе, к окружающему миру, своему делу. Есть шанс, что дети вырастут не равнодушными, а с активной гражданской позицией,

заявил Игорь Петренко в ролике, размещенном на YouTube.