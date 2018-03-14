Ещё
Игорь Петренко показал жену и подросших дочерей в предвыборном ролике
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игорь Петренко показал жену и подросших дочерей в предвыборном ролике 

Letidor.ru 14 марта 2018
Фото: Letidor.ru
Актеры Игорь Петренко и его жена Кристина Бродская, наконец, решились показать публике свою младшую дочь, которая появилась на свет в январе прошлого года. Вместе с ней и старшей дочерью Софией-Каролиной семья снялась в предвыборном видео, зазывающем россиян идти на выборы президента страны 18 марта.
Бытует выражение, наши дети приведут нас в храм. Не нужно воспитывать их, нужно воспитывать себя. И только личным примером мы можем привить им любовь к себе, к окружающему миру, своему делу. Есть шанс, что дети вырастут не равнодушными, а с активной гражданской позицией,
заявил Игорь Петренко в ролике, размещенном на YouTube.
В кадре видно, как девочки спокойно ведут себя перед камерой, не стесняются играть с родителями и вообще не обращают внимания на операторов. Можно также заметить, что София-Каролина немного подросла. Напомним, в сентябре прошлого года, после нескольких лет отношений, Игорь Петренко женился в третий раз — избранницей знаменитости стала молодая питерская актриса Кристина Бродская. В 2014 году у пары родилась дочь София-Каролина, а в январе — еще одна дочка. Имя ребенка звездная семья до сих пор не сообщила публике. Также у Игоря есть двое сыновей от брака с актрисой Екатериной Климовой (с экс-возлюбленной мужчина прожил около 10 лет). В 2006 году на свет появился Матвей, в 2008 году родился Корней. Фото: кадр из видео
Letidor.ru: последние новости
3 вида мотивации, которые опасно использовать в воспитании детей Почему мамы одних детей любят больше, других меньше: отвечает психолог Ученые выяснили, что влияет на развитие интеллекта у детей
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность22
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело79
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой20
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников38
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение