Игорь Петренко показал жену и подросших дочерей в предвыборном ролике 

Актеры Игорь Петренко и его жена Кристина Бродская, наконец, решились показать публике свою младшую дочь, которая появилась на свет в январе прошлого года. Вместе с ней и старшей дочерью Софией-Каролиной семья снялась в предвыборном видео, зазывающем россиян идти на выборы президента страны 18 марта.
Бытует выражение, наши дети приведут нас в храм. Не нужно воспитывать их, нужно воспитывать себя. И только личным примером мы можем привить им любовь к себе, к окружающему миру, своему делу. Есть шанс, что дети вырастут не равнодушными, а с активной гражданской позицией,
заявил Игорь Петренко в ролике, размещенном на YouTube.
В кадре видно, как девочки спокойно ведут себя перед камерой, не стесняются играть с родителями и вообще не обращают внимания на операторов. Можно также заметить, что София-Каролина немного подросла. Напомним, в сентябре прошлого года, после нескольких лет отношений, Игорь Петренко женился в третий раз — избранницей знаменитости стала молодая питерская актриса Кристина Бродская. В 2014 году у пары родилась дочь София-Каролина, а в январе — еще одна дочка. Имя ребенка звездная семья до сих пор не сообщила публике. Также у Игоря есть двое сыновей от брака с актрисой Екатериной Климовой (с экс-возлюбленной мужчина прожил около 10 лет). В 2006 году на свет появился Матвей, в 2008 году родился Корней. Фото: кадр из видео