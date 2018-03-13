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В Кусе девушка, родившая в 16 лет, издевалась над своими детьми
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В Кусе девушка, родившая в 16 лет, издевалась над своими детьми 

РИА «ФедералПресс» 13 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
В суде установлено, что молодая мать не проявляла должной заботы и внимания, оставляла сыновей (2015 и 2013 годов рождения) и дочь (2017 года рождения) без присмотра и питания, нарушала режим дня, лишала сна, отдыха, не соблюдала элементарные гигиенические нормы, отказывалась от оказания необходимой помощи детям, жестоко, грубо, пренебрежительно относилась к несовершеннолетним детям.
Так, в январе 2017 года ночью она ушла из дома, дети остались одни. В поисках мамы сыновья без верхней одежды вышли во двор дома.
В июне девушка снова покинула дом, оставив малышей со своей знакомой без продуктов питания в антисанитарных условиях. Вернулась она лишь спустя четыре дня. Что происходило с детьми все это время, мать не интересовалась.
В ноябре осужденная ушла на вечеринку, при этом она бросила сыновей и дочь без пищи и присмотра в неотапливаемом помещении.
Кроме того, жительница Кусы била годовалую дочь.
Девушке назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей в доход государства.
Дети на данный момент живут вместе с отцом.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Вишневогорске мужчина целый год истязал своего 5-летнего сына.
Фото: pixabay.com
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