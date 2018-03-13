В Кусе девушка, родившая в 16 лет, издевалась над своими детьми

В суде установлено, что молодая мать не проявляла должной заботы и внимания, оставляла сыновей (2015 и 2013 годов рождения) и дочь (2017 года рождения) без присмотра и питания, нарушала режим дня, лишала сна, отдыха, не соблюдала элементарные гигиенические нормы, отказывалась от оказания необходимой помощи детям, жестоко, грубо, пренебрежительно относилась к несовершеннолетним детям.

Так, в январе 2017 года ночью она ушла из дома, дети остались одни. В поисках мамы сыновья без верхней одежды вышли во двор дома.

В июне девушка снова покинула дом, оставив малышей со своей знакомой без продуктов питания в антисанитарных условиях. Вернулась она лишь спустя четыре дня. Что происходило с детьми все это время, мать не интересовалась.

В ноябре осужденная ушла на вечеринку, при этом она бросила сыновей и дочь без пищи и присмотра в неотапливаемом помещении.

Кроме того, жительница Кусы била годовалую дочь.

Девушке назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей в доход государства.

Дети на данный момент живут вместе с отцом.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Вишневогорске мужчина целый год истязал своего 5-летнего сына.

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