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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес оставили детей и отправились в романтическое путешествие в горы
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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес оставили детей и отправились в романтическое путешествие в горы 

WMJ.ru 13 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес воспитывают вместе четверых детей: троих, рожденных суррогатными матерями и одного общего. Как и любым родителям, паре также иногда нужно время для того, чтобы провести время наедине друг с другом, погрузиться в романтику и отдохнуть от бытовых забот. Устроить себе мини-каникулы влюбленные решили в горах. На какой именно курорт улетели Криштиану и Джорджина, неизвестно. Зато в своих Instagram пара делится с фолловерами фото с отдыха. Вот они купаются в горячем источнике на фоне заснеженных гор.... а вот пьют горячий чай и целуются. Судя по фото, молодые родители действительно счастливы, что бы ни писали СМИ, которые регулярно объявляют о расставании пары. Напомним, пара встречается уже почти год, но изначально свои отношения Криштиану старался не афишировать. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram
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