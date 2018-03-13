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Женщина превращает узи-снимки беременности в красочные картины
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Женщина превращает узи-снимки беременности в красочные картины 

Ezhikezhik.ru 13 марта 2018
Фото: Ezhikezhik.ru
Тридцатипятилетняя Лора Стирман из Дублина — мать троих детей, юрист и художница. Она превращает в картины узи-снимки, которые будущие матери делают во время беременности.
Первую картину она нарисовала во время собственной беременности. Врачи утверждали, что у будущего ребенка серьезные проблемы внутриутробного развития, но это оказалось неправдой. Поэтому когда очередной узист подтвердил, что с ребенком все в порядке, Лора решила сделать снимок цветным и ярким. Она взяла краски и нарисовала картину.
Изображение так понравилось окружающим, что к художнице стали обращаться другие будущие мамы, и Лора Стирман решила сделать это своим бизнесом. Она начала брать копии узи-снимков (оригиналы, по мнению женщины, слишком дорогая семейная реликвия) и писать с них картины.
Сначала она просит родителей рассказать о характере будущего малыша. Если ребенок очень активный, художница использует насыщенные цвета, а если малыш спокойный — пастельные.
Она рассказывает, что к ней обращаются разные люди. Однажды ей написала женщина, которая пережила стрессовую ситуацию во время атаки в Брюсселе. И хотя с ребенком в итоге все было в порядке, ей захотелось выразить свои ощущения в произведении искусства. Еще одним заказчиком был американский военнослужащий, который захотел сделать подарок своей жене и сохранить связь с будущим малышом на время службы далеко от дома.
Недавно Стирман завершила уникальный проект: прочитав историю Николь Тейлор, матери, родившей девочек-близнецов с синдромом Дауна, она нарисовала удивительную и яркую картину, на которой изобразила малышек в утробе.
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