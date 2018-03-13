Все как у простых людей: Натали Портман взяла годовалую дочь на шопинг (фото)

Натали Портман и ее супруг Бенджамин Мильпье ведут закрытый образ жизни. Супруги не рассказывают о своей личной жизни в интервью и редко балуют поклонников светскими выходами. Единственное, что остается преданным фанатам — наблюдать за семейной идиллией издалека. К счастью, такая возможность у них есть, ведь знаменитостей часто фотографируют на улице. На днях Натали вновь заметили вместе с маленькой дочкой в одном из магазинов Лос-Анджелеса.

Отвязная рокерша: Натали Портман не узнать в новом образе

Для шопинга с ребенком Портман выбрала довольно простой образ: джинсы, кроссовки и фиолетовый свитер. Лицо актриса скрыла за солнцезащитными очками. По всей видимости, звездная мама очень хотела остаться неузнанной в этот день.

Натали Портман с дочерью

Натали Портман с дочерью

Натали Портман с дочерью

Натали Портман с дочерью