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Все как у простых людей: Натали Портман взяла годовалую дочь на шопинг (фото)
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Все как у простых людей: Натали Портман взяла годовалую дочь на шопинг (фото) 

Журнал ОК! 13 марта 2018
Натали Портман и ее супруг Бенджамин Мильпье ведут закрытый образ жизни. Супруги не рассказывают о своей личной жизни в интервью и редко балуют поклонников светскими выходами. Единственное, что остается преданным фанатам — наблюдать за семейной идиллией издалека. К счастью, такая возможность у них есть, ведь знаменитостей часто фотографируют на улице. На днях Натали вновь заметили вместе с маленькой дочкой в одном из магазинов Лос-Анджелеса.
Отвязная рокерша: Натали Портман не узнать в новом образе
Для шопинга с ребенком Портман выбрала довольно простой образ: джинсы, кроссовки и фиолетовый свитер. Лицо актриса скрыла за солнцезащитными очками. По всей видимости, звездная мама очень хотела остаться неузнанной в этот день.
Натали Портман с дочерью
Натали Портман с дочерью
Натали Портман с дочерью
Натали Портман с дочерью
Напомним, что Натали Портман и Бенжамен Мильпье познакомились в 2010 году на съемках фильма «Черный лебедь». Уже в декабре того же года представители актрисы сообщили, что влюбленные обручены и ждут ребенка. Второй малыш появился на свет в марте прошлого года.
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