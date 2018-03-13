Типичные разговоры в роддоме, от которых тошнит

Роддом часто сравнивают с армией — времени провел немного, а впечатления на всю жизнь. И там, и там, конечно, не обходится без типичных разговоров. В случае с будущими мамами весьма специфических. Осложнения Булгаковский герой из «Записок юного врача» в первый день работы представляет самые страшные диагнозы, с которыми к нему могут обратиться пациенты. Но куда ему до мам с горящими глазами и пакетами сока на тумбочках!

Гипоксия в родах — это вообще всегда. А вот обвитие пуповиной, если будет — это же кошмар. А если понадобятся щипцы — вот ужас-то. Что лучше, они или экстренное кесарево? А эпидуралка — зло или благо? На второй день пребывания перестаешь верить, что вообще можно родить без проблем. Даже удивительно, как все эти люди вокруг смогли появиться на свет! Роды

«Значит так, воды у меня отошли в пять, нет, в пять тридцать. Я такая не поняла сначала — просто всё стало мокрым». «Живот начало тянуть ночью, я ж не знала, подумала — съела не то. А мама говорит…» — на лицах рассказчиков задумчивое выражение, а тон напоминает передачу «В гостях у сказки». Науке ну абсолютно неизвестно, почему мамы настолько любят рассказывать о том, как прошли их роды. Но делают это практически все — еще долго очередная соседка по палате будет для вас не Верой или Таней, а «девочкой, которая мучилась двое суток». А уж если родов было двое или больше, их непременно надо сравнить — по длительности, силе схваток и весу младенцев. В конце концов от историй про воды, эпизиотомию, геморрой и клизмы начинает подташнивать. Течение беременности

Это приквел истории про роды — как хотела, как узнала, как увидела две полоски, а потом затошнило от рыбы, а женщины на работе сразу поняли…Обязательно будет вставная новелла про вкусовые пристрастия и недержание мочи, про набор веса, про выбранное имя и дату родов. Сами виноваты — зачем вовремя не уснули после отбоя? Злые врачи

Они, конечно, не знают, как надо. Никто вообще не знает, кроме самой роженицы. Медсестры грубые, акушерки циничные, санитарки гремят ведрами, а лаборантка, берущая кровь — просто зверь. И обязательно, обязательно «Я ей говорю, а она…» (не видит, не слышит, не даёт направление на УЗИ). В общем, будь правительство умнее, оно давно бы назначило такого талантливого спикера министром здравоохранения. Бестолковые мужья

Они, конечно, сразу должны по гроб жизни. Потому что получают в подарок (правда?) ребёнка, но сами не переживают ни токсикозов, ни родовых мук. Да что там, даже туфли на выписку нормальные принести не могут! История про одну «знакомую»

Сестра подруги брата, двоюродная тётя соседки и одна девочка из Интернета — вечные герои пересуд. Как правило, с ними произошло что-то сверхординарное — роды в самолете, следующем на Кубу, три тройни подряд, будущий спутник жизни, встреченный в больничном коридоре во время схваток, ребёнок весом в семь кило… Чистая мифология, зато время бежит быстрее. Слушайте и запоминайте — пригодится для разговоров на прогулках с малышом.