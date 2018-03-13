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Юные артисты центра «Ровестник» поздравили своих мам и бабушек с 8 марта
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Юные артисты центра «Ровестник» поздравили своих мам и бабушек с 8 марта 

Управа района Раменки 13 марта 2018
Фото: Управа района Раменки
В концерте приняли активное участие наши звездочки из студий «Школа голоса» (руководитель Сахарова А. С.) и танцевальной студии «Music dance» (руководитель Филимонова Е. О.). Вечер открыли самые маленькие участники — это было очень трогательное начало… затем выступили и более взрослые ребята. Между выступлениями ребята из театральной студии «Зазеркалье» (руководитель Тихонова О. С.) читали проникновенные стихи, посвященные мамам и бабушкам.
В заключение праздника все участники вышли на сцену и после финальной песни вручили мамам цветы и открытки, изготовленные своими руками. Это было настолько трогательно, что почти все мамы, сидящие в зале, не сдержали слез.
Такие концерты-встречи сближают родителей, детей и преподавателей. Эти добрые детские сюрпризы вырывают мам из повседневной суеты и заставляют обнять, поцеловать и сказать большое спасибо своему талантливому ребенку и замечательным педагогам. А дальше — чаепитие с вкуснейшими пирогами!
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