Юные артисты центра «Ровестник» поздравили своих мам и бабушек с 8 марта

В концерте приняли активное участие наши звездочки из студий «Школа голоса» (руководитель Сахарова А. С.) и танцевальной студии «Music dance» (руководитель Филимонова Е. О.). Вечер открыли самые маленькие участники — это было очень трогательное начало… затем выступили и более взрослые ребята. Между выступлениями ребята из театральной студии «Зазеркалье» (руководитель Тихонова О. С.) читали проникновенные стихи, посвященные мамам и бабушкам.

В заключение праздника все участники вышли на сцену и после финальной песни вручили мамам цветы и открытки, изготовленные своими руками. Это было настолько трогательно, что почти все мамы, сидящие в зале, не сдержали слез.

Такие концерты-встречи сближают родителей, детей и преподавателей. Эти добрые детские сюрпризы вырывают мам из повседневной суеты и заставляют обнять, поцеловать и сказать большое спасибо своему талантливому ребенку и замечательным педагогам. А дальше — чаепитие с вкуснейшими пирогами!