«Странное воспитание»: Анджелина Джоли принимает ванну вместе с детьми

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли нередко попадает под «прицел» критиканов. Но в последнее время они обращали внимание на ее внешность — излюшнюю худобу, которая не на шутку тревожит поклонников. А на днях 42-летняя красавица шокировала заявлением о том, как проводит время с детьми.

Анджелина Джоли после скандального разрыва с мужем Брэдом Питтом сама воспитывает шестерых детей. Известно, что трое их них являются приемными, но актриса никогда не акцентировала на этом внимания, так как очень трепетно относится ко всем наследникам. Но любовь тоже должна иметь границы, считают поклонники артистки. Джоли в более ранние годы была известна своим неординарным поведением, ее выходки обсуждал весь Голливуд. Но потом она вышла замуж, родила троих детей, усыновила еще троих, после чего ее стали считать примерной матерью. А недавнее заявление заставило задуматься над этим утверждением: «Я никогда не расслабляюсь… Я из тех мам, которые всегда заняты своими детьми, я даже ванну принимаю в присутствии одного из них. Я показываю своим примером, насколько важна забота о других», — указала кинозвезда в одном из недавних интервью зарубежным СМИ.

Заявление Анджелины сразу стало предметом обсуждения. По всей вероятности, Джоли переживает не лучшие времена из-за развода с супругом и ей сложно справиться со стрессом. Но поведение актрисы обеспокоило общественность, которая сразу обвинила ее чуть ли не во всех смертных грехах: «Странное воспитание, чему она детей учит?» «И что, голой моется, а дети смотрят?» «Вместе с детьми моется, ужас какой».

«Ну чего голой, она в валенках и шубке купается, как все нормальные люди». «Вот вы злые-то, она же не имела ничего плохого в виду. Наверное». «Боже, что она вытворяет?» «Вот это да! Неужели ей и в ванной одиноко?»