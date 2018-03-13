ШКОЛА: Самые глупые родительские поступки глазами учителей

Наставник на заказ

В личной жизни сотрудников образовательных учреждений происходят разные события. Например, классная дама сообщает на собрании, что через месяц уходит в декретный отпуск. Все начинают перебирать кандидатуры учителей, и остановившись на одной, собирают делегацию к директору с требованием назначить именно этого человека. Удивительно, что они даже не потрудятся поинтересоваться его мнением и разузнать, есть ли у него уже класс.

«Горячая линия»

«Наталья Ивановна, здравствуйте! Это мама Пети Семёнова. А что вы им на завтра задали? А то у него не записано». И таких мам Петь, Вась и Маш за вечер может позвонить дюжина, если не больше. И хорошо, если это не полночь и не два часа ночи (случается и такое). Родители полагают, что в таких поздних звонках нет ничего предосудительного: в конце концов, классный руководитель — это «вторая мама» (или папа, кому как повезёт).

Испорченный телефон

Некоторые педагоги признаются, что изумляют родители, которые обращаются к ним с просьбой повлиять на определённого предметника: «Ольга Петровна по математике моему Паше „двойки“ ставит, а он стихи сочиняет!», «Антонина Степановна постоянно моей Насте замечания делает, скажите ей, чтобы перестала!». Вариантов таких петиций множество, и они уже напоминают детскую игру. Взрослые люди, видимо, всерьёз считают, что учителям между собой договориться проще. А что такая ситуация просто абсурдна, им в голову не приходит.

Школьные Ванги

С тех пор, как образование стало частью сферы услуг, участились случаи заявлений в стиле «вы должны…». Простой пример: отец не может отыскать кабинет дочери, да ещё и забыл фамилию классного руководителя. Требуя найти своего ребёнка, он говорит, обращаясь к вахтёру или охраннику: «Вы все здесь обязаны знать, где находится моя девочка!» Наверное, в представлении некоторых пап работающие в школе люди обладают даром ясновидения или просто супергерои.

«Я к вам пишу…»

Переписка с учителем в рабочей тетради ученика — редкий, но не единичный случай. К примеру, по русскому языку было задано упражнение, в котором просили перечислить известных клоунов и комиков XX века. Мальчик Витя указал фамилию деятеля, к этой профессии не относящегося, учительница расценила это как ошибку и снизила оценку. Это весьма возмутило Витиного родителя, который зачеркнул отметку и написал, что у педагога нет чувства юмора. Подобное заставит учителя со стажем лишь приподнять брови и улыбнуться, молодёжь ради шутки отвечает, желая, чтобы последнее слово осталось за ней. Но они плохо знают Витиного папу: красных чернил ему хватит на всех.

Точка, точка, запятая…

Забавно, когда родители выполняют домашние задания за своих детей и не пытаются это скрывать. Даже не слишком опытный наставник в состоянии отличить, кто прописывал крючочки или рисовал схему — взрослый или ребёнок. Причём аргументация в этом случае «железная»: ребятам столько задают, не беда, если я помогу.

Под наблюдением

Соцсети уже давно привычная часть нашей жизни, поэтому неудивительно, что страничка в какой-то из них (или в нескольких) есть у многих учителей. Родителям любопытно, чем живёт педагог за пределами школьных стен, и они поначалу робко, а потом всё активнее следят за его действиями в виртуальном пространстве и обсуждают их дома, часто при младших членах семьи. Учителя — не инопланетяне. Преподаватель черчения может быть вегетарианцем, увлекаться творчеством Кафки или дайвингом. Это никак не скажется на его предмете. А вот лишняя информация об учителе, услышанная детьми, им совершенно ни к чему.