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Ученые выяснили источник высокого интеллекта у детей
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Ученые выяснили источник высокого интеллекта у детей 

Lenta.ru 14 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Группа исследователей из Эдинбургского университета (Шотландия) провела масштабное исследование, сравнив вариации ДНК более чем 240 тысяч человек со всего мира и обнаружила более 500 генов, которые связаны с интеллектом. Это в десять раз больше, чем смогли найти ранее, пишет издание The Herald.
«Наше исследование выявило, какие именно гены ответственны за интеллект. Кроме того, возможно, здоровье и интеллект связаны, так как на них влияют одни и те же гены», — рассказал руководитель исследовательского проекта Айан Дири.
Ученым удалось определить коэффициент интеллекта (IQ) независимой группы людей, анализируя только их ДНК. Подсчеты показали, что от 50 до 80 процентов интеллектуальных способностей передается именно по наследству.
Кроме того, установлено, что наличие «интеллектуальных» генов снижает риск таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, депрессия, шизофрения и ожирение, а низкий уровень интеллекта в детстве напрямую связан с более ранней смертью человека.
В декабре 2017 года ученые выяснили, что употребление в пище рыбных продуктов способствует развитию интеллектуальных способностей.
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