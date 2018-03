Джош Дюамель отдал четырехлетнего сына в спорт

В декабре прошлого года Джош Дюамель и Ферги развелись. Несмотря на болезненное расставание, экс-супруги сумели сохранить дружеские отношения ради своего сына Аксла. В интервью певица и продюсер неоднократно говорили, что развод никак не сказался на ребенке. Родители продолжают посвящать все свое свободное время сыну.

Джош частенько берет малыша на выходные. Так, в феврале он взял Аксла с собой на Motorsport. Однако на этом «спортивное воспитание» не закончилось. На днях Джош похвастался, что записал ребенка на курсы бейсбола. Видеозапись, сделанная в первый день тренировки, он опубликовал в своем Instagram.

Первый день в T-ball, — подписал Джош.

T-ball — это командный вид спорта, основанный на бейсболе и софтболе. Им занимаются дети в возрасте от 4 до 8 лет, чтобы развить навыки игры и поставить удар.

Напомним, что Ферги и Джошь Дюамель расстались еще в феврале прошлого года, однако о своем намерении развестись звезды заявили только в сентябре. После развода с певицей актер купил себе доме в Минессоте, который находится вдалеке от людных мест. Маленький Аксл остался жить с мамой.