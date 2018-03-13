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Джош Дюамель отдал четырехлетнего сына в спорт
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Джош Дюамель отдал четырехлетнего сына в спорт 

Журнал ОК! 13 марта 2018
В декабре прошлого года Джош Дюамель и Ферги развелись. Несмотря на болезненное расставание, экс-супруги сумели сохранить дружеские отношения ради своего сына Аксла. В интервью певица и продюсер неоднократно говорили, что развод никак не сказался на ребенке. Родители продолжают посвящать все свое свободное время сыну.
Джош частенько берет малыша на выходные. Так, в феврале он взял Аксла с собой на Motorsport. Однако на этом «спортивное воспитание» не закончилось. На днях Джош похвастался, что записал ребенка на курсы бейсбола. Видеозапись, сделанная в первый день тренировки, он опубликовал в своем Instagram.
Первый день в T-ball, — подписал Джош.
First day of t-ball. #cutestthingever
A post shared by Josh Duhamel (@joshduhamel) on  Mar 11, 2018 at 10:05am PDT  T-ball — это командный вид спорта, основанный на бейсболе и софтболе. Им занимаются дети в возрасте от 4 до 8 лет, чтобы развить навыки игры и поставить удар.
Джош Дюамель с сыном
Напомним, что Ферги и Джошь Дюамель расстались еще в феврале прошлого года, однако о своем намерении развестись звезды заявили только в сентябре. После развода с певицей актер купил себе доме в Минессоте, который находится вдалеке от людных мест. Маленький Аксл остался жить с мамой.
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