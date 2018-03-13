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Второклассники посетили музей-квартиру С. В. Образцова
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Второклассники посетили музей-квартиру С. В. Образцова 

Южное Бутово 13 марта 2018
Фото: Южное Бутово
7 марта ученики 2 «Е» класса школы № 1981 посетили музей-квартиру С. В. Образцова. Об этом сообщается на сайте школы.
Основу музея составляют личные коллекции С. В. Образцова — старинные предметы, такие же неординарные и интересные, каким был и сам хозяин. Дети увидели много предметов, привезенных Образцовым из разных стран: много кукол, шкатулок и шарманок. Послушали музыку шарманки, увидели, как танцуют куклы в шкатулке, полистали книгу «Моя Кунсткамера», так называл свою квартиру С. В. Образцов.
Музей произвёл на ребят неизгладимое впечатление. Дети поиграли перчаточной куклой Петрушкой, и дотронуться до экспонатов.
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