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8-летняя модель из Петербурга Анна Павага стала лицом итальянской марки Il Gufo
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8-летняя модель из Петербурга Анна Павага стала лицом итальянской марки Il Gufo 

Собака 13 марта 2018
Фото: Собака
«Самая красивая девочка России», 8-летняя Анна Павага из Петербурга, стала героиней кампейна итальянской марки Il Gufo. В нем девочка гуляет по пустыне в вещах из новой весенне-летней коллекции: белоснежном платье с ремешком из кристаллов Swarovski, полосатом голубом сарафане и соломенной широкополой шляпе. Вместе с ней в видео и фото-рекламе позируют еще несколько детей — автором съемки выступил французский фотограф Серж Геран.
Напомним, юная петербурженка начала свою карьеру в три года. Пресса, в том числе французский Vogue, окрестила Анну «девочкой с улыбкой ангела», а мировые бренды стали приглашать ее на фотосессии. В прошлом году мама супермодели Екатерина Павага дала нам интервью, рассказав об амбициях ребенка и детстве на съемочных площадках.
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