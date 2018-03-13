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Семейные пары приглашаются на День открытых дверей в роддоме № 4
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Семейные пары приглашаются на День открытых дверей в роддоме № 4 

Твоя Газета 13 марта 2018
Фото: Твоя Газета
В ближайший четверг, 15 марта, на День открытых дверей приглашаются семейные пары, ожидающие рождения ребенка в роддоме № 4 при городской клинической больнице им. В. В. Виноградова.
В ходе Дня открытых дверей предполагается знакомство будущих родителей с персоналом, условиями и распорядком в роддоме. Врачи ответят на все вопросы, которые волнуют будущих родителей, чтобы семейные пары c их «группой поддержки» чувствовали себя уверенней и смелее в ожидании счастливого момента появления на свет их ребенка.
Специалисты подробно расскажут о родильном доме — как здесь все устроено, о медицинском оснащении, о том, какие возможности есть для родовспоможения и для помощи ослабленным малышам, можно будет обсудить все организационные вопросы, в частности, каковы правила госпитализации в роддом — как по системе ОМС, так и на платной основе.
Участники мероприятия получат информацию о том, каким образом члены семьи могут присутствовать на родах и каковы условия послеродового пребывания мамы и новорожденного, пообщаются с акушерами-гинекологами и психологами роддома. Специалисты расскажут о подготовке к родам и о том, как происходит родоразрешение, о видах обезболивания в родах и о том, зачем нужно делать заготовку пуповинной крови для выделения и хранения стволовых клеток и о многом другом.
Наконец, последнее — и очень важное! — будущие родители убедятся, что их ждут и делают все возможное, чтобы малыш появился на свет легко, и чтобы его мама захотела рожать еще и еще.
Мероприятие начнется в 14 часов.
Для того, чтобы принять участие в Дне открытых дверей, следует предварительно позвонить в роддом или самостоятельно записаться на сайте.
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