Семейные пары приглашаются на День открытых дверей в роддоме № 4

В ближайший четверг, 15 марта, на День открытых дверей приглашаются семейные пары, ожидающие рождения ребенка в роддоме № 4 при городской клинической больнице им. В. В. Виноградова.

В ходе Дня открытых дверей предполагается знакомство будущих родителей с персоналом, условиями и распорядком в роддоме. Врачи ответят на все вопросы, которые волнуют будущих родителей, чтобы семейные пары c их «группой поддержки» чувствовали себя уверенней и смелее в ожидании счастливого момента появления на свет их ребенка.

Специалисты подробно расскажут о родильном доме — как здесь все устроено, о медицинском оснащении, о том, какие возможности есть для родовспоможения и для помощи ослабленным малышам, можно будет обсудить все организационные вопросы, в частности, каковы правила госпитализации в роддом — как по системе ОМС, так и на платной основе.

Участники мероприятия получат информацию о том, каким образом члены семьи могут присутствовать на родах и каковы условия послеродового пребывания мамы и новорожденного, пообщаются с акушерами-гинекологами и психологами роддома. Специалисты расскажут о подготовке к родам и о том, как происходит родоразрешение, о видах обезболивания в родах и о том, зачем нужно делать заготовку пуповинной крови для выделения и хранения стволовых клеток и о многом другом.

Наконец, последнее — и очень важное! — будущие родители убедятся, что их ждут и делают все возможное, чтобы малыш появился на свет легко, и чтобы его мама захотела рожать еще и еще.

Мероприятие начнется в 14 часов.

Для того, чтобы принять участие в Дне открытых дверей, следует предварительно позвонить в роддом или самостоятельно записаться на сайте.