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Юные жители Отрадного посетили Старинный цирк «Пилигрим»
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Юные жители Отрадного посетили Старинный цирк «Пилигрим» 

Управа района Отрадное 13 марта 2018
Фото: Управа района Отрадное
Подопечные филиала «Отрадное» центра социальной помощи семье и детям «Диалог» на минувшей неделе посетили Старинный цирк «Пилигрим», где погрузились в атмосферу эпохи XIX века и были очарованы магией циркового искусства. Об этом сообщили в администрации учреждения.
-Волшебство началось сразу в фойе, где расположился настоящий цирковой двор. Перед представлением состоялось анимационное шоу. Артисты разговаривали с детьми, происходило полное ощущение участия и сопричастности, — поделились в администрации центра. — Взрослые были «пассажирами машины времени», они не только перенеслись в XIX век, но и стали детьми, счастливыми от возможности взглянуть одним глазком на сказку цирковой жизни. Само представление полностью было выдержано в стиле XIX века: артисты, словно сошедшие со старинных черно-белых фотографий, интересные номера, забавные животные.
После представления каждый ребёнок получил в подарок мороженое. (ип)
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