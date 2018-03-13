«Мама, ты блестящая!» Модный показ в детской больнице

Вот уже несколько лет накануне 8 марта Благотворительный фонд «Подсолнух» проводит День красоты в Российской детской клинической больнице. Десятки волонтеров — стилисты, визажисты, парикмахеры и мастера ногтевого сервиса — помогают мамам детей с первичным иммунодефицитом отвлечься от тяжелых будней и примерить на себя новые образы. О том, почему такая перезагрузка важна не только мамам, но и их детям, рассказывают сами маленькие пациенты.

Лизе Расстальной 15 лет — она одна из самых старших пациентов в отделении иммунологии Российской детской клинической больницы. Из-за врожденных нарушений иммунитета в ее крови мало антител. Чтобы защитить организм от инфекций, ей нужно постоянно принимать специальные лекарства. Корректировать терапию приходится каждые полгода, для этого Лиза вместе с мамой приезжает из Удмуртии в Москву, в РДКБ. К частым госпитализациям уже привыкла, но признается, что даже вместе с мамой в больнице бывает очень скучно. Часто приходится лежать в палате, скучать по школе и друзьям, «сидеть в телефоне». Немного отвлечься и поднять настроение помогают мероприятия Благотворительного фонда «Подсолнух». Одно из них, «День красоты», ждут целый год и радуются, если удается в нем поучаствовать.

«День красоты» — это даже не праздник, а настоящая терапия, которая помогает особенным женщинам — мамам, девочкам с нарушениями иммунитета и их врачам — вновь почувствовать вкус к жизни: сделать новую прическу, попробовать яркий макияж и даже примерить настоящее дизайнерское платье. В новом образе участницы дефилируют по больничному коридору под аплодисменты гостей, а на память о счастливом дне у них остаются профессиональные фотографии. Приносят эту сказку в больницу волонтеры и партнеры Фонда «Подсолнух»: стилисты и визажисты, парикмахеры и мастера ногтевого сервиса, фотографы и музыкальные терапевты, социально ответственные бизнесмены и частные благотворители.

Лиза очень благодарна каждому и уверена, что этот праздник помогает им, обитателям больницы, почувствовать себя не только красивыми, но и уверенными в себе:

«Люди меняются прямо на глазах! И я говорю не только про макияж, причёски и платья, а про улыбки, которые появляются у каждого на лице. Женщине очень важно чувствовать себя красивой, особенно мамам, ведь им так тяжело в больнице! Мне было очень важно, чтобы моя мама участвовала, потому что она у меня самая любимая и достойна быть настоящей моделью, тем более накануне 8 марта. Когда мама чувствует себя красивой, ты и сама радуешься, когда на неё смотришь. Видишь, как в её глазах появляется уверенность. Это безумно классно!»

Лиза Расстальная // фото: Мария Сидоркина

Дети помладше, конечно, не очень понимают, почему мама так улыбается. И не могут, как Лиза, объяснить все свои эмоции. Просто бегают за мамами, подглядывают из-за двери и перешептываются друг с другом. Эрнесту Макаряну 11, он тоже вышел в этом году на импровизированный подиум вместе с мамой. Волновался сильно, но сам придумал, какие движения сделать на финальной точке, как повернуться и показать свой наряд — модный джемпер с медведем. Он много рассказывает о том, как ему понравилось ходить перед зрителями, но на вопрос, что было важнее — самому участвовать или чтобы участвовала мама, отвечает смущенно:

«Мама важнее. Она была красивая. Обычно она тоже красивая, но не такая, как на празднике. Я хочу, чтобы она всегда была такая. Не знаю зачем, но просто мне так хотелось бы — видеть ее красивой».

Эрнест Макарян // фото: Ксения Малафеева

Саша Сидуганов чуть старше — ему уже 12, но он волновался перед дефиле так же, как Эрнест. Зато ему так понравилось, что теперь он мечтает сам стать моделью и участвовать в других показах. Мама Саши, к сожалению, не вышла на подиум и скромно наблюдала со стороны. В этом мамы особенных детей похожи: они привыкли быть всегда на втором плане, привыкли забывать о своих потребностях и желаниях. И даже просто показать себя, выделиться, стать ярче — для них большой труд и большой страх. По привычке они отправляют вперед своих детей — и не знают, что их мальчишкам и девчонкам очень важно, чтобы хотя бы раз в году на первом месте была она — мама. Саша говорит об этом с грустью:

«Мне кажется, этот праздник важнее для мамы. Я очень хотел, чтобы она участвовала, уговаривал, но она не согласилась — очень стеснялась. А мне очень хочется видеть ее красивой, чтобы она выглядела красиво. А для этого даже не обязательно, чтобы у нее были красивые вещи».

Наде Санте — 15. Она тоже согласна с тем, что вовсе не обязательно надевать красивое платье, чтобы быть красивой. Надя шутит, что ее заставили нарядиться, но тут же объясняет, что просто стесняется, ведь она не часто меняет наряды. Для нее важнее видеть красивой маму. Мама взяла Надю в опекунство, они не очень похожи внешне, но очень похожи внутри: во всем помогают друг другу и нежно друг о друге заботятся. Надя не понимает, какая разница, платье надевать или брюки, с макияжем выходить или без. Ей это не важно и не важно, как одета мама. Главное — чтобы она улыбалась:

«Мама была на показе очень красивая: в новом платье и в ярком плаще. Вернее, она всегда красивая, но сегодня была еще и очень яркая. Мне было участие мамы даже важнее, чем мое. Она хоть первый раз за долгое время порадовалась! Не знаю, хотела бы я, чтобы мама всегда была такой яркой — не спрашивала у нее. Главное, чтобы ей было хорошо».

Настоящие звезды благотворительного показа — маленькие братья Крюковы: пятилетний Ваня и четырехлетний Гоша. Они приехали в больницу из маленького поселка в Забайкальском крае, чтобы пройти последние проверки перед трансплантацией костного мозга. Это единственный шанс на полное выздоровление для детей с первичным иммунодефицитом.

Гоша и Ваня // фото: Ксения Малафеева

Ване и Гоше повезло — им уже нашли доноров и назначили операции на осень. А пока мальчишки прыгают на кроватях и делятся впечатлениями о показе. Ваня, как старший, деловито рассуждает, что ходить по подиуму, конечно, здорово, но лучше наблюдать со стороны:

«Я тоже выходил, но мне больше понравилось смотреть и фотографировать, потому что я мужчина. А еще понравилась мама. Она была красивая и блестящая. И в платье. Мне очень нравится, когда мама в платье. Хочу, чтобы она так каждый день ходила, чтобы было красиво. А еще мне понравилась моя подруга, но я пока ее не знаю — не знаю, как зовут. Она в очках, выходила сначала в белом платье, а потом тоже в белом, но другом. Мы с ней команда».

Младший, Гоша, в этот момент хохочет и кричит, перебивая брата: «А мне понравились конфетки, которыми угощали! Конфетки очень вкусные!» Мама улыбается — она знает, что Гоша шутит. Она стоит и наблюдает за сыновьями из-за двери. У нее новая прическа и новый макияж. И очень красивый маникюр с блестящими стразами. Сердце у нее стучит, она повторяет беззвучно, одними губами «мама, ты блестящая» и уходит в коридор, чтобы мальчики не видели ее слезы. Сегодня это слезы радости.

Одна из маленьких участниц Дня красоты в РДКБ // фото: Ксения Малафеева

Сделать проще жизнь детей с первичным иммунодефицитом и их мам, можно, отправив сообщение со словом «подсолнух» и суммой пожертвования через пробел на номер 3443, например: ПОДСОЛНУХ 300. Или сделав онлайн-перевод на сайте Благотворительного фонда «Подсолнух» www.fondpodsolnuh.ru