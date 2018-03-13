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На Ямале женщины предлагают читать семьями
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На Ямале женщины предлагают читать семьями 

ИА Север-Пресс 13 марта 2018
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале развивают новый формат семейного чтения. Об этом председатель ямальского отделения «Союза женщин России» Ольга Беседина рассказала журналистам.
«Мы работаем над этим интересным проектом совсем недавно. Плотно взаимодействуем с муниципалитетами автономного округа: совместно с библиотеками организовали конкурс «Книги в моей семье», — отметила она.
Основная задача проекта — привить любовь молодого поколения к чтению. Также он мотивирует молодых родителей, чтобы они обратились к книге.
Депутат Государственной Думы РФ Григорий Ледков считает проект семейного чтения замечательным.
«Любые проекты, касающиеся воспитания детей в семье, заслуживают особого внимания. Школа семейного чтения получила президентский грант, это дорогого стоит», — подчеркнул он.
По словам депутата, в 21 веке семейные ценности надо не только сохранять, но охранять.
«Я очень рад, что в России современные гаджеты и девайсы не вытеснили бумажные книги. Сейчас в нашей стране помимо классики выходит много интересных произведений современных авторов, появляются новые издания», — заявил он.
Основными вопросами обсуждения стали проблемы семейного чтения, формы работы по продвижению семейного чтения в библиотеках. Также были даны советы, как стать родителем читающего ребёнка.
В планах ямальского отделения «Союза женщин России» — постановка «Сказки о царе Салтане» и создание театральной мастерской.
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