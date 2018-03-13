На Ямале женщины предлагают читать семьями 

На Ямале развивают новый формат семейного чтения. Об этом председатель ямальского отделения «Союза женщин России» Ольга Беседина рассказала журналистам.
«Мы работаем над этим интересным проектом совсем недавно. Плотно взаимодействуем с муниципалитетами автономного округа: совместно с библиотеками организовали конкурс «Книги в моей семье», — отметила она.
Основная задача проекта — привить любовь молодого поколения к чтению. Также он мотивирует молодых родителей, чтобы они обратились к книге.
Депутат Государственной Думы РФ Григорий Ледков считает проект семейного чтения замечательным.
«Любые проекты, касающиеся воспитания детей в семье, заслуживают особого внимания. Школа семейного чтения получила президентский грант, это дорогого стоит», — подчеркнул он.
По словам депутата, в 21 веке семейные ценности надо не только сохранять, но охранять.
«Я очень рад, что в России современные гаджеты и девайсы не вытеснили бумажные книги. Сейчас в нашей стране помимо классики выходит много интересных произведений современных авторов, появляются новые издания», — заявил он.
Основными вопросами обсуждения стали проблемы семейного чтения, формы работы по продвижению семейного чтения в библиотеках. Также были даны советы, как стать родителем читающего ребёнка.
В планах ямальского отделения «Союза женщин России» — постановка «Сказки о царе Салтане» и создание театральной мастерской.