Ушла в поликлинику и не вернулась: на Урале почти две недели ищут девочку

По данным ведомства, 16-летняя Маша Некрасова ушла из дома 2 марта в 13:00. Девушка пошла на прием к врачу в третью городскую поликлинику и до сих пор не вернулась. Родители девочки рассказали, что Маша и раньше уходила из дома, но всегда возвращалась. Возможно, она уехала в Екатеринбург.

«Приметы: лицо овальное, волосы светлые, глаза светлые. Была одета: пуховик тёмно-синий, шапка серая, шарф-труба серый, брюки черные, ботинки жёлтые», — рассказали в ведомстве.

Все, кто знает, где может находиться ребенок, должны обратиться по телефону +7 (3439) 64-82-21, или по линии «02».