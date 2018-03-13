Игорь Петренко показал подросших дочерей 

Игорь Петренко и его супруга Кристина Бродская не часто радуют поклонников новостями о своей личной жизни. Пара ведет довольно закрытый образ жизни. Они редко выходят в свет и почти не показывают дочек. Но несколько минут назад в Сети появился предвыборный ролик, в котором актер снялся вместе с супругой и показал своих подросших красавиц-дочек. В ролике счастливые родители играют с дочками в воздушные шарики и на рояле. Стоит отметить, что для видео Кристина почти не красилась, но при этом молодая мама выглядит прекрасно. Как тебе кажется, на кого подросшие малышки пары похожи больше: на маму или папу? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Global Look Press, Starface.ru, YouTube