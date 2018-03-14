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Принцесса Шарлотта мечтает стать танцовщицей
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Принцесса Шарлотта мечтает стать танцовщицей 

Клео.Ру 14 марта 2018
Фото: Клео.Ру
Многие девочки танцуют и мечтают стать принцессами, а некоторые принцессы мечтают просто танцевать. Принц Уильям (prince William) поделился очаровательной деталью: его дочь, принцесса Шарлотта (princess Charlotte), которой сейчас 2 с половиной года, уже обожает танцевать.
Журнал Hello Magazine утверждает, что в понедельник во время приема в честь Дня Содружества принц Уильям рассказал о талантах дочери премьер-министру Мальты Джозефу Мускату и его семье.
Уильям, который ожидает третьего ребенка с его супругой Кейт Миддлтон, беседовал с Мускатом, его женой Мишель и их детьми (у пары девочки-близнецы), когда Мишель сообщила, что девочки посещают сценическую студию. «Моя дочь Шарлотта любит танцевать», — не без гордости сообщил Уильям в ответ.
Одновременно с превращением в танцовщицу она становится и чудесной маленькой леди. В январе источник, близкий к принцу, сообщил изданию PEOPLE, что девочка отличается прекрасными манерами и общительностью. Несмотря на то, что ей только в мае исполнится 3 года, ей уже причисляют такие черты, как вежливость, стремление к забавам и энергичность. А с помощью своей няни-испанки Марии Туррион Борралло она учится разговаривать по-испански.
Источник фото: Globallookpress.com
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