Бабушка брошенной в пермском супермаркете девочки: «Её маме стало плохо, она не осознавала, что делает»

Бабушка девочки, брошенной в супермаркете на улице Солдатова в Перми 19 февраля, рассказала кто и почему оставил малышку в магазине. Женщина пообщались с корреспондентом 59.ru после заседания суда об ограничении в родительских правах ее сына и невестки, которое прошло сегодня 13 марта в Свердловском районном суде.

По словам бабушки девочки, ее сын и невестка психически больны. Проблемы с психикой у них появились после того, как органы опеки изъяли у них старшего сына.

— У них дома был пожар, сгорел телевизор. После этого пришла опека и забрала моего внука. Сейчас он живёт в центре помощи детям в более чем ста километрах от Перми. Когда это случилось, у сына и невестки… поехала крыша…, — рассказывает бабушка брошенной в супермаркете четырехмесячной девочки. — У моего сына заболевание появилось ещё и из-за того, что его сбила машина. Он очень тяжело это переживал. До этого в семье всё было хорошо: сын и невестка не ссорились, хорошо заботились о ребенке. Мама у детей вообще умная девка, с высшим образованием. А потом, когда отняли старшего ребенка, пошли скандалы.

Женщина подчеркивает: их семья не собиралась отказываться от малышки.

— Невестка пошла гулять с ребенком. Видимо, ей стало нехорошо, и она оставила ребенка в коляске в тамбуре магазина. Она тогда не осознавала, что делает. Домой ее, дезориентированную, привез таксист. Сейчас она лечится в психиатрической больнице. Моего сына тоже недавно выписали оттуда, — рассказала женщина.

После того, как отец и бабушка ребенка узнали, что девочка осталась в магазине, они пытались повидаться с ней.

— Мой сын ездил в больницу, просил увидеться с ребенком, но ему не разрешили, — пожаловалась женщина.

По словам бабушки, над вторым ребенком пары, мальчиком, который сейчас находится в центре помощи детям, хочет взять опеку другой ее сын.

— Он сейчас в другом городе, повышает квалификацию. Как вернётся, хочет взять опеку над мальчиком. Скорее всего, он оформит документы в мае. А вот что делать с девочкой, пока ума не приложу. Но я очень не хочу, чтобы ее родителей ограничили или лишили в правах. Они мать и отец, ребенка нельзя разлучать с ними. Не надо влазить в семью. А мы, родственники, поможем, чем сможем.

При этом женщина признается, что сама не может взять внучку на воспитание из-за проблем со здоровьем. Она планирует найти для малышки опекуна среди родственников. Отец брошенной в супермаркете девочки не смог общаться с журналистами, так как был очень расстроен происходящим.

Сегодня, 13 марта, судья выслушал родственников девочки, сотрудников опеки и медиков. Решение по делу пока не принято. Следующее заседание назначено на начало апреля.

— Я буду оформлять доверенности и представлять в суде интересы сына и невестки, — заявила бабушка девочки.

Пятимесячную малышку нашли в тамбуре супермаркета на улице Солдатова 19 февраля. Сотрудники занесли ее внутрь, поменяли подгузник, купили носочки и вызвали полицию. Пока судьба девочки не определена, она находится в пермской детской больнице №13.