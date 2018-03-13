Мастер-классы по изготовлению поделок для мам прошли в ДТ «Ховрино»

Накануне Международного женского дня, 7 марта, в Доме творчества «Ховрино» прошли мастер-классы «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны». Об этом рассказали в администрации учреждения.

— С руководителем изостудии дети делали в подарок мамам картины с объемными цветами из бумаги, раскрашенными красками, а с руководителем студии «Волшебная палитра» рисовали красками двойные портреты, на которых изобразили себя вместе с мамой, — отметили в ДТ.

Напомним, Дом творчества «Ховрино» расположен по адресу: ул. Зеленоградская, д. 17, корп. 1. (то)