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Мастер-классы по изготовлению поделок для мам прошли в ДТ «Ховрино»
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Мастер-классы по изготовлению поделок для мам прошли в ДТ «Ховрино» 

Управа района Ховрино города Москвы 13 марта 2018
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Накануне Международного женского дня, 7 марта, в Доме творчества «Ховрино» прошли мастер-классы «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны». Об этом рассказали в администрации учреждения.
— С руководителем изостудии дети делали в подарок мамам картины с объемными цветами из бумаги, раскрашенными красками, а с руководителем студии «Волшебная палитра» рисовали красками двойные портреты, на которых изобразили себя вместе с мамой, — отметили в ДТ.
Напомним, Дом творчества «Ховрино» расположен по адресу: ул. Зеленоградская, д. 17, корп. 1. (то)
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