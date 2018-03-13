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Познавательная встреча «А книга лучше!» пройдет для юных читателей в библиотеке на Весенней
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Познавательная встреча «А книга лучше!» пройдет для юных читателей в библиотеке на Весенней 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 13 марта 2018
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Для детей разного возраста проведут занимательные игры и литературную викторину.
— Ребята узнают о книгах, по которым были созданы мультфильмы и кинофильмы и попробуют узнать героя сказки. Для малышей пройдет игра «Мультик на страницах книг». По приведенным высказываниям маленькие гости должны будут отгадать название мультфильма, — сообщила ведущий библиотекарь учреждения Елена Опанасенко.
Также дети выполнят игровое задание «Из книги на киноэкран». Желающие смогут проявить талант иллюстратора и создать обложку к своей любимой книге.
Начало в 13.00. Напомним, библиотека № 47 находится по адресу улица Весенняя, дом 8. (то)
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