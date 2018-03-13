Познавательная встреча «А книга лучше!» пройдет для юных читателей в библиотеке на Весенней

Для детей разного возраста проведут занимательные игры и литературную викторину.

— Ребята узнают о книгах, по которым были созданы мультфильмы и кинофильмы и попробуют узнать героя сказки. Для малышей пройдет игра «Мультик на страницах книг». По приведенным высказываниям маленькие гости должны будут отгадать название мультфильма, — сообщила ведущий библиотекарь учреждения Елена Опанасенко.

Также дети выполнят игровое задание «Из книги на киноэкран». Желающие смогут проявить талант иллюстратора и создать обложку к своей любимой книге.

Начало в 13.00. Напомним, библиотека № 47 находится по адресу улица Весенняя, дом 8. (то)