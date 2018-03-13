Родителям, занимавшимся сексом перед веб‐камерой, вернули дочь

В Ярославле парочка занялась сексом перед веб‐камерой, транслируя происходящее в Сеть. Пару не остановило, что рядом находилась их маленькая дочь. В ходе разбирательства этого инцидента девочку забрали из семьи в реабилитационный центр, но теперь снова вернули родителям, рассказал «360» уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин

В реабилитационном центре, куда на время разбирательств была определена девочка, с ней поработали психологи. По мнению экспертов, существенного влияния на ее психику родительский публичный секс не оказал.

Психологи не выявили существенного воздействия на психику ребенка. Ребенок сейчас в семье. О лишении родительских прав речи не идет

— Михаил Крупин.

Впрочем, без последствий для пары не обошлось. Следователи возбудили против родителей два дела: административное — о ненадлежащем воспитании ребенка и уголовное — за распространении порнографии.

Напомним, жительница Ярославля вела прямую трансляцию своих сексуальных утех во «ВКонтакте». Пара занималась сексом на глазах у собственной маленькой дочери, причем женщина, похоже, была нетрезва. Возмущенные подписчики потребовали лишить пару родительских прав.