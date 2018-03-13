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Родителям, занимавшимся сексом перед веб‐камерой, вернули дочь
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Родителям, занимавшимся сексом перед веб‐камерой, вернули дочь 

360tv.ru 13 марта 2018
В Ярославле парочка занялась сексом перед веб‐камерой, транслируя происходящее в Сеть. Пару не остановило, что рядом находилась их маленькая дочь. В ходе разбирательства этого инцидента девочку забрали из семьи в реабилитационный центр, но теперь снова вернули родителям, рассказал «360» уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.
В реабилитационном центре, куда на время разбирательств была определена девочка, с ней поработали психологи. По мнению экспертов, существенного влияния на ее психику родительский публичный секс не оказал.
Психологи не выявили существенного воздействия на психику ребенка. Ребенок сейчас в семье. О лишении родительских прав речи не идет
— Михаил Крупин.
Впрочем, без последствий для пары не обошлось. Следователи возбудили против родителей два дела: административное — о ненадлежащем воспитании ребенка и уголовное — за распространении порнографии.
Напомним, жительница Ярославля вела прямую трансляцию своих сексуальных утех во «ВКонтакте». Пара занималась сексом на глазах у собственной маленькой дочери, причем женщина, похоже, была нетрезва. Возмущенные подписчики потребовали лишить пару родительских прав.
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