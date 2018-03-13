Ребята из Печатников научились рисовать мятой бумагой

В марте 2018 года воспитатель второй младшей группы №10 «Пчелки» школы №1256, расположенной в Печатниках, Фролова Н. В. познакомила воспитанников с новой нетрадиционной техникой рисования — «мятой бумагой». Информация об этом появилась на официальном сайте учреждения культуры.

«Среди различных методик рисования, выделяется одна, довольно необычная — рисование мятой бумагой. Эта методика привлекает внимание своей простотой и уникальностью. А еще она доступна детям младшего возраста, хотя заслуживает особого внимания и опытных художников. Самым главным преимуществом этого метода является то, что рисование мятой бумагой способствует развитию мелкой моторики и проявлению фантазии детей, — говорится в сообщении.

Напомним, школа №1256 находится по адресу: ул. Полбина, д.44. (то)