Детский книжный своп в «Маршаке»

Детский книжный своп — это мероприятие, где можно обменять ненужные детские книги на другие и заодно купить парочку новых. Если вам нечего принести, но вы хотите что-нибудь взять, приходите все равно, это бесплатно.

Лучше приходить пораньше, тогда будет больше выбор и больше возможности найти вашим книгам новых хозяев. Можно приносить детские, подростковые книги и пособия для родителей в хорошем состоянии, которые вам уже не нужны.

Пожалуйста, не приносите рваные, грязные и очень старые (30+ лет) книги. Книги можно оставить на столе в центре «Маршака» и выбрать с этого стола любые книги себе по вкусу. Можно принести сколько угодно книг и забрать, сколько хотите. Книги на полках принадлежат «Маршаку», их можно купить.