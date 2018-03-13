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Гостям семейного клуба «Искра» в Керамическом проезде расскажут о настольных играх для детей
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Гостям семейного клуба «Искра» в Керамическом проезде расскажут о настольных играх для детей 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 13 марта 2018
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В клубе семейной культуры «Искра» в Керамическом проезде 24 марта пройдет практикум для родителей по настольным играм. Об этом сообщила администратор клуба Анна Новикова.
— На нашем практикуме родители смогут освоить настольные игры для детей, — отметила Новикова. — Мы узнаем о множестве «настолок», поговорим о каждой и, конечно же, сыграем между собой. Наш педагог Любовь Седакова расскажет, как заинтересовать ребенка игрой и как «нескучно» объяснить ему правила.
Требуется предварительная запись по телефону 8 (916) 331-62-76.
Гостей будут ждать к 18.00. При себе необходимо иметь сменную обувь.
Напомним, клуб семейной культуры «Искра» находится по адресу Керамический проезд, д. 55, корп. 1. (мю)
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