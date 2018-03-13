Гостям семейного клуба «Искра» в Керамическом проезде расскажут о настольных играх для детей

В клубе семейной культуры «Искра» в Керамическом проезде 24 марта пройдет практикум для родителей по настольным играм. Об этом сообщила администратор клуба Анна Новикова.

— На нашем практикуме родители смогут освоить настольные игры для детей, — отметила Новикова. — Мы узнаем о множестве «настолок», поговорим о каждой и, конечно же, сыграем между собой. Наш педагог Любовь Седакова расскажет, как заинтересовать ребенка игрой и как «нескучно» объяснить ему правила.

Требуется предварительная запись по телефону 8 (916) 331-62-76.

Гостей будут ждать к 18.00. При себе необходимо иметь сменную обувь.

Напомним, клуб семейной культуры «Искра» находится по адресу Керамический проезд, д. 55, корп. 1. (мю)