Ким Кардашьян рассказала о суррогатном материнстве и отношениях с мужем

37-летняя Ким Кардашьян приняла участие в съемках для журнала Elle и дала интервью, в котором откровенно рассказала о суррогатном материнстве, отношениях с мужем и воспитании детей. Звезда реалити-шоу вместе со своим мужем Канье Уэстом воспитывает троих детей, до допускает возможность стать мамой и в четвертый раз.

Мой дом и мое сердце действительно наполнены. Я не думаю, что смогу справиться с большим количеством детей. У меня не так много времени.

Ким Кадашьян

Несмотря на свой напряженный график, Ким удается уделять время не только своим детям, но и мужу. По ее словам, всем матерям нужно научиться уделять своим мужчинам столько же внимания, сколько они уделяют и малышам. И к совету Ким действительно стоит прислушаться, ведь в ее семье царит идиллия.

Мы прекрасно дополняем друг друга. Канье научил меня отстаивать свои позицию, а я помогла ему стать уравновешенней.

Ким Кадашьян

Звездная мама не стала игнорировать и вопрос про суррогатное материнство. По ее словам, с женщиной, которая выносила ее ребенка, они сразу поладили. В отличие от других знаменитостей, Ким не требовала от суррогатной матери придерживаться диеты и прочих правил.

Я так и сказала ей: «Я сама ем пончики каждый день, так что если ты хочешь сладкое — ты можешь себе это позволить. Делай все, что тебе комфортно. Я не собираюсь контролировать тебя».

Напомним, что к суррогатному материнству Ким прибегла из-за проблем со здоровьем, которые не позволяли ей выносить ребенка самостоятельно. Первых двоих детей звезда реалити-шоу родила естественным путем.