Настоящая русалка! Ким Кардашьян снялась для обложки Elle на пляже в сияющем топе и рассказала о четвертом ребенке 

На обложке Ким позирует в блестящем кроп-топе и брюках — второй коже, а в остальной фотосессии еще больше вживается в образ русалки, купаясь в бассейне и лежа в пляжном песке в топе-кольчуге. В интервью изданию Ким Кардашьян откровенно рассказала об отношениях с суррогатной матерью своего третьего ребенка — дочери Чикаго, родившейся в начале этого года. По словам звезды реалити, слухи о том, что она ограничивала женщину — гестационного носителя во всем, слегка преувеличены: Ким не исключает, что снова обратится к услугам гестационного носителя. — поделилась она. Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст начали встречаться в 2012 году и поженились в 2014. Сейчас они воспитывают троих детей. А ты бы хотела большую семью? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram