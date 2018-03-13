Анджелина Джоли принимает ванну на глазах у подросших детей: «И мне это нравится»

Мировые СМИ обсуждают признание, которое сделала одна из самых известных звездных мам — Анджелина Джоли . В интервью для британского Hello актриса пожаловалась на усталость, которую постоянно испытывает, пытаясь быть ближе к детям. Для решения вопроса звезда выбирает весьма спорные методы.

«Даже когда я пытаюсь принять ванну, все заканчивается тем, что со мной постоянно оказываются как минимум двое моих детей. Но мне это нравится! Я ни на что не променяла бы это», — призналась она.

Общественность разделилась на два лагеря. Одни осуждают Анджелину, ведь самым младшим ее детям уже исполнилось по 9 лет. Другие — поддерживают, счтая что в обнаженном теле матери нет ничего постыдного.

А что думаете вы по этому поводу?

Фото: globallookpress