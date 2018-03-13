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Как сестры! 42-летняя «экс-перчинка» Мел Би и ее 19-летняя дочь выглядят ровесницами и носят одинаковые миниплатья
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Как сестры! 42-летняя «экс-перчинка» Мел Би и ее 19-летняя дочь выглядят ровесницами и носят одинаковые миниплатья 

WMJ.ru 13 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Мама и дочка выглядят как сестры и пользуются этим: на красную дорожку они надели похожие прозрачные миниплатья, демонстрирующие их идеальные фигуры, шептались и хихикали перед фотокамерами. Похоже, отношения у Мел Би и Феникс Чи идеальные! У многодетной мамы Мел Би трое детей: Феникс от брака с танцором Джимми Гюльзаром, Энджел от отношений с Фредди Мерфи и дочь Мэдисон от брака со Стефеном Белафонте. Мел Би планировала родить еще одного ребенка Белафонте, но брак распался — певица, сейчас готовящаяся к воссоединению группы Spice Girls, утверждает, что он избивал и подавлял ее. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram
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