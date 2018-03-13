5 принципов воспитания сильной личности

Главная заслуга Макаренко — авторская методика воспитания, которая творила чудеса: в 20-е годы беспризорники и малолетние преступники не просто перевоспитывались, а становились выдающимися личностями.

В чем был секрет Макаренко и применим ли он к современным детям? Коллектив

Основа методики Макаренко — воспитательный коллектив, в котором дети связаны общими дружескими, бытовыми, деловыми целями, и это взаимодействие служит комфортной средой для развития личности.

Звучит скучно и напоминает о пионерах, но попробуем разобраться, чем этот принцип интересен в наше время, ориентированное на развитие индивидуальности.

Ощущение того, что ребенок является частью коллектива, учит его взаимодействию с другими детьми.

Коллектив помогает ему адаптироваться в социуме, почувствовать себя его частью, принять новые социальные роли. Развитие взаимоотношений детей, конфликты и их разрешение, переплетение интересов и взаимоотношений стоят в центре системы Макаренко.

При этом коллектив должен развиваться, ставить новые цели и поэтапно идти к ним, а каждый ребенок осознавать свой вклад в этот общий процесс.

Такое воспитание, ориентированное на природные задатки, подготавливает ребенка к жизни в реальном мире, где он больше не будет исключительным и единственным, и ему понадобится завоевать свой статус.

В итоге, ребенок морально готовится принимать взвешенные решения, осознавать свои силы и не бояться их применять.

Кроме того, дети ориентированные не только на получение (популярное «мне все должны, а я никому ничего не должен») но и на отдачу — будут испытывать взрослое чувство социальной ответственности. Самоуправление

По большому счету, система воспитания Макаренко самая демократичная. Выдающийся педагог выступал за создание комфортного психологического климата в коллективе, который даст каждому ребенку ощущение защищенности и свободного творческого развития.

Так, например, никакой педагог не мог отменить решения собрания. Именно голосование детей определяло жизнь, досуг и труд коллектива.

«Я принял решение, и я отвечаю» — это переживание ответственности за собственные поступки творило чудеса.

Антон Семенович считал, что «каждый ребенок должен включаться в систему реальной ответственности и в роли командира, и в роли рядового».

Согласно Макаренко, старший группы выбирался лишь на полгода и мог занимать пост единожды, соответственно каждый ребенок имел шанс попробовать себя в качестве руководителя.

Там, где отсутствовала эта система, считал Макаренко, часто вырастают безвольные и не приспособленные к жизни люди.

Макаренко был противником идеи того что школа — это лишь подготовительный этап, а дети — зародыши будущих личностей. Ведь сами они не рассматривают себя таким образом, а значит естественно считать их полноправными гражданами, которые могут жить и работать по мере своих сил и заслуживают уважения.

Как можно больше уважения к человеку и как можно больше требования к нему.

«Любовь нужна требовательная», — говорил он. Чем не лучшее лекарство от «избалованности»? Трудовое воспитание

Подходим к одной из самых щепетильных тем — Макаренко не представлял систему воспитания без участия в производительном труде (сделаем поправку на тяжелое время и полуразрушенную страну, когда подростки в любом случае работали). В его коммуне труд носил промышленный характер, и дети работали по 4 часа в сутки.

Этот момент один из самых непростых в разрезе современного момента, ведь физический труд, увы, не в почете.

Но, говоря о необходимости труда в детстве, Макаренко считал, что воспитательным средством может быть такой труд, который организован с определенной целью.

Когда поставлена цель и виден положительный результат, дети работают с интересом.

И в тоже время труд без идущего рядом образования и воспитания — бесполезное сокращение мускулатуры.

К слову о «макаренских» воспитанниках, участие в производственном труде сразу меняло социальный статус и самосознание подростков, превращая их во взрослых граждан со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. Учитель/воспитатель/родитель

«Вы можете быть с ними сухи до последней степени, требовательны до придирчивости, вы можете не замечать их… но если вы блещете работой, знанием, удачей, то спокойно не оглядывайтесь: они на вашей стороне. И наоборот, как бы вы ни были ласковы, занимательны в разговоре, добры и приветливы… если ваше дело сопровождается неудачами и провалами, если на каждом шагу видно, что вы своего дела не знаете… вы никогда ничего не заслужите, кроме презрения».

Эта цитата посвящена не только учителю и воспитателю, но и родителю.

Антон Семенович был одним из первых, кто заговорил о роли домашнего воспитания детей и о том, что родители — пример, который может вызывать как уважение, так и критику.

Об этом и многом другом он писал в своей «Книге для родителей».

Также Макаренко не раз подчеркивал, что учитель должен быть внимательным и искренним, потому как все мы знаем, дети лучше взрослых различают фальшь. И в этом случае категорически запрещен «шантаж», когда оказывая доверие ребенку, вы припоминаете ему прошлые огрехи.

«Воспитанник чувствует, что педагог придумал свой фокус с доверием только для того, чтобы усилить контроль». Дисциплина

По Макаренко, дисциплина — это не средство и не метод воспитания, а ее результат. То есть правильно воспитанный человек обладает дисциплиной как нравственной категорией.

«Наша задача воспитывать правильные привычки, такие привычки, когда мы поступали бы правильно вовсе не потому, что сели и подумали, а потому, что иначе мы не можем, потому что мы так привыкли», — утверждал Макаренко. А он прекрасно понимал, что легко научить человека поступать правильно в присутствии других, а вот научить его поступать правильно, когда никто не видит, очень трудно и, тем не менее, ему это удавалось.

В наши дни применить методику Макаренко в чистом виде можно разве что на необитаемом острове, настолько изменились время и дети.

Трудовые коммуны и воспитание коллектива звучат как атавизм, но если вдуматься — за этими словами стоят такие полезные вещи, как: социальная адаптация, ответственность, товарищество, любовь к труду, что вполне можно назвать современным «дефицитом».

А значит, переосмыслив систему Макаренко, можно лучше понять причины его успеха и справиться с этим «дефицитом».