«Прикрылись бы при детях»: Дарью Пынзарь просят одеваться скромнее

Сейчас Дарья Пынзарь вместе с семьёй отдыхает на побережье Средиземного моря в Турции и активно делится фотоснимками с курорта. Безусловно Дарья не забывает демонстрировать подписчикам свою фигуру, публикуя фото с пляжа в купальнике. Однако в сети бикини сочли излишне откровенным и попросили одеваться скромнее.

Дарью Пынзарь осудили за чрезмерно открытый купальник, который она продемонстрировала в своем микроблоге. Экс-участница телепроета «Дом-2», отдыхая с детьми в Турции, решила поделиться солнечным настроением с подписчиками, однако получила больше критики, чем похвалы. Пынзарь попросили надевать купальники поскромнее, так как, по мнению комментирующих, тот купальник, что на фото, едва прикрывает её пышную грудь, делая её слишком вульгарной. Подписчики не смогли не отметить и то, что женщина находится в таком виде рядом с детьми, они сочли это неприемлемым.

Ко всему прочему, фолловеры не оценили и дизайн купальника. По их мнению, такая расцветка смотрится нелепо и даже немного по-детски, несмотря на свою недетскую откровенность. А большая грудь, по признанию обитателей Инстаграма, выглядит очень неестественно. «Знайте меру. Рядом с вами два сына…» «Шары под нитками…» «Ужас просто, некрасиво!» «Даша, купальник — колхоз какой-то» «Мне не нравится этот купальник. Слишком открытый и цвет какой то детский!» «Прикрылись бы при детях то…»

Кстати, Дарье Пынзарь очень легко удается находить общий язык с сыновьями. Несмотря на то что мальчикам обычно интереснее с папами, Дарья поведала, что она является для своего сына настоящим другом.