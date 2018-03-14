В Ульяновске 9 марта пропала мать троих детей Юлия Прокопюк (Тимофей Гончар

Мать троих детей Юлия Прокопюк вышла из дома по улице Верхнеполевой в Ульяновске 9 марта и до сих пор не вернулась. Об этом сообщает в соцсетях сын пропавшей Елизар. У женщины при себе был мобильный телефон, который сейчас отключен.

По словам сына пропавшей Елизара, его мама 9 марта вышла из дома на ул. Верхнеполевой, однако назад не вернулась. При себе у женщины был мобильный телефон, который в данный момент отключен. Никто из родственников не знает, куда она могла исчезнуть. Обратились в полицию, пытались искать самостоятельно. Пока безуспешно.

Тех, кто может дать какую-либо информацию, просят позвонить Елизару по номеру: +79041841352.