В Кузбассе родилась первая в 2018 году тройня

В Кемеровской области появилась первая в 2018 году тройня.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, два мальчика и девочка появились на свет 19 февраля. На сегодняшний день все малыши и мама чувствуют себя хорошо. Семье вручили памятные медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой», а также материальную помощь в размере 100 000 рублей на первоочередные нужды.

По поручению губернатора будет рассмотрен вопрос об улулчшении жилищных условий семьи, в которой также воспитывается старшая дочь. В 2017 году в областном центре на свет появились две тройни, обе — в областном клиническом перинатальном центре им. Л. А. Решетовой.