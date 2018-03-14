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В Кузбассе родилась первая в 2018 году тройня
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В Кузбассе родилась первая в 2018 году тройня 

АиФ Кузбасс 14 марта 2018
Фото: АиФ Кузбасс
В Кемеровской области появилась первая в 2018 году тройня.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, два мальчика и девочка появились на свет 19 февраля. На сегодняшний день все малыши и мама чувствуют себя хорошо. Семье вручили памятные медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой», а также материальную помощь в размере 100 000 рублей на первоочередные нужды.
По поручению губернатора будет рассмотрен вопрос об улулчшении жилищных условий семьи, в которой также воспитывается старшая дочь. В 2017 году в областном центре на свет появились две тройни, обе — в областном клиническом перинатальном центре им. Л. А. Решетовой.
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