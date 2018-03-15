Почему мамы одних детей любят больше, других меньше

Так почему некоторые мамы любят своих родных детей по-разному — кого-то больше, а кого-то меньше? Почему так часто можно услышать от взрослых женщин и мужчин: «Моя мама любила сестру/брата больше, чем меня»?

И какой совет можно дать выросшим детям, которые в детстве оказались в роли недолюбленных детей и до сих пор не отпустили обиду?

С этой непростой темой «Летидор» обратился к одному из своих экспертов, Марине Матвиенко, психологу-биоэнерготерапевту, члену Профессиональной Психотерапевтической Лиги, основателю центра психологии и развития человека «Путь к Себе».

Марина Матвиенко

Когда я была ребенком, то часто задавала себе вопросы: «Почему родители любят моего брата больше, чем меня? Почему я одна, а их трое — мама папа, брат? Почему, когда они дурачатся на диване утром в выходной, никогда не берут меня?».

И таких «почему» было очень много. Когда я стала старше, то задала своей маме все эти вопросы. И поверьте, мама дала вполне внятные ответы, которые мне стали понятны с позиции уже взрослого человека и матери (на тот момент я уже имела своего ребенка).

Самое главное, что я поняла из ответов, — это то, что многие вещи выглядят совсем не так с позиции с родителей.

Например, меня оставили жить с бабушкой не потому, что не любили, а потому, что жить в комнате 8 квадратных метров вчетвером просто невозможно.

И они постоянно держали брата за руку не потому, что он им больше дорог, а потому, что отпустить его нельзя — он убежит.

Но даже осознав все это, возникло много важных вопросов. Почему в нас зарождаются эти чувства обиды, одиночества, разобщенности в семье между братьями и сестрами, между родителями и детьми? Мои детские заблуждения привели к постоянным стычкам с братом, обидам на родителей, а впоследствии к конфликтам со своими детьми и мужем.

Так что же на самом деле происходит? Действительно ли родители любят детей по-разному либо вообще одного любят, а другого нет?

Давайте рассмотрим это на примере одной консультации.

Случай из практики

На консультацию пришла женщина сорока двух лет. У нее трое детей — трое мальчиков. Младшему — три года.

Она хотела решить проблемы с мужем, с которым ухудшаются отношения. За последний год накопилось раздражение на него и на ребенка. Малыш беспокойный, подвижный и капризный, не слушает маму, злит ее каждым своим действием и просто одним своим видом.

Используя специальные психотерапевтические техники, мы вернулись в момент зачатия младшего ребенка и выяснили, что будущему ребенку страшно, а маме не хочется иметь малыша.

Хотя первоначально она сказала, что ребенок желанный, они его хотели с мужем.

Также выяснилось, что перед зачатием ребенка отношения с мужем чуть не пришли к разрыву из-за другой женщины.

Эту проблему супруги решили, отношения наладились, муж выказал желание иметь еще одного ребенка. Женщина согласилась, чтобы угодить мужу, удержать покрепче… Но это было НЕ ЕЕ желание.

Удивительно, но уже на этапе слияния сперматозоида и яйцеклетки мы передаем информацию о своих чувствах будущему ребенку. Поэтому в данной ситуации мама передала на подсознательном уровне информацию «Я не хочу тебя».

Что же происходит дальше? У мамы после рождения ребенка отсутствует чувство любви к нему, но она очень старается быть хорошей мамой. Ведь у нас в социуме принято любить своих. А у нее не получается.

Ну не чувствует она того, что испытывала к старшим детям!

У нее появляется чувство вины, подсознательное раздражение к мужу. Ведь это для него она родила ребенка! Отсюда возникают проблемы как с ребенком, так и с мужем.

Негативные чувства с каждым днем растут, злость и обида накапливаются, наступают срыв, депрессия, потеря сил. Выйти из этого круга можно только с помощью психолога. Хочу заметить, что все это происходит неосознанно на глубинном подсознательном уровне. Кроме того, мы нашли детскую обиду на свою маму, когда женщине не хватало любви по отношению к себе.

Все это не проходит бесследно и отражается на ребенке.

Как эта ситуация выглядит с позиции ребенка

В данной ситуации ребенок на первых секундах своей жизни в момент зачатия получил установку: «Меня не хотят, меня не любят!». И ребенок рождается уже с этой разрушающей программой.

Как эта программа скажется на ребенке?

1. Конфликты с матерью.

2. Обиды на родителей («Они меня не любят!»).

3. Обиды и злость на братьев и сестер.

4. Неуверенность в себе («Чтобы я ни делал (-а), мама недовольна! Мама не хвалит, не обнимает! Значит я какой-то ущербный (-ая)!»)

5. Конфликты уже со своими детьми.

6. Постоянные обиды, конфликты с мужем или женой из-за повышенных требований во внимании. («Меня мало обнимают, не дарят подарков, не говорят про любовь…»)

7. Проблемы с финансами. («Если я изначально не нужен (-а) своим родителям, то я не достоин (-на) жить. А как же я могу иметь много денег и счастье в жизни, если я просто не достоин (-на) жить?»).

Все эти пункты подтверждены сотнями консультаций и личными исследованиями.

О бессознательных программах, которые руководят матерью

Действительно ли мать может любить своих детей по-разному или это надуманные обиды детей?

Родители не могут любить своих детей одинаково, так как зачатие ребенка происходит в различных эмоциональных состояниях, при различных ситуациях.

Поэтому мы по-разному относимся к свои детям. И это по большей части бессознательные программы, которые руководят нашим поведением.

Также нужно учитывать и то, что родители тоже когда-то были детьми, и у них также включены свои программы при зачатии. Какие они? Есть ли в них любовь, взаимопонимание и радость? Или в них также заложены программы: «Меня никто не любит. Я никому не нужен или не нужна!»

Чтобы распознать и устранить эти родовые глубинные программы, требуется помощь специалиста.

В результате проведенной консультации у женщины ушло напряжение, злость и обида на мужа, появилось чувство любви к ребенку и в целом улучшились отношения.

Что может сделать недолюбленный в детстве взрослый

Посмотрите на свою жизнь объективно. Не повторяете ли вы сценарий жизни своих родителей? Посмотрите на жизнь своих родителей, бабушек и дедушек. Осознайте, как этот клубок негативных программ увеличивается из поколения в поколение.

И не вините себя, если у вас есть уже дети и вы не можете проявить к ним любовь.

Попросите прощения и поблагодарите своих родителей за жизнь, которую они вам подарили. Начните менять свою жизнь осознанно, прерывая эту негативную ниточку между поколениями.

Создайте для своих детей и внуков новые программы и условия жизни. Начните любить своих детей безусловной любовью. Не за то, что они соответствуют или не соответствуют вашим требованиям и ожиданиям, а просто за то, что они у вас есть. И за то, что они дают нам возможность вырастить в себе любовь и стать счастливыми самим и сделать счастливыми своих детей и близких.