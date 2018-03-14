За кулисами: как сложилась семейная жизнь известных юмористов

В честь дня рождения Павла Воли (14 марта артисту исполняется 39 лет) «Летидор» решил выяснить, как обстоят дела у шоуменов в личной жизни. Немного веселья в затянувшуюся зиму никому не повредит.

Фото: Instagram@jannalevina_martirosyan

Продюсер шоу Comedy Club Гарик Мартиросян начинал свой путь с КВН. Сейчас он снимается в кино, создает юмористические шоу, ведет программу «Прожекторперисхилтон».

Благодаря участию в КВН удачно сложилась не только карьера Гарика, но и личная жизнь. Со своей женой Жанной шоумен познакомился в 1997 году во время фестиваля КВН. Уже через год пара расписалась, в 2004 году у них родилась дочь Жасмин, а в 2009 — сын Даниэль.

В программе «Вдудь» Мартиросян рассказал, что его дочь очень хорошо читает рэп, но слишком стесняется раскрывать свой талант миру. В будущем она хотела бы стать телеведущей, как Джимми Фэллон (ведущий известного американского юмористического шоу — Прим.ред.), а отличное знание английского помогает ей смотреть американские и британские шоу и фильмы в оригинале, похвастался счастливый отец.

Дети не должны расти в тепличной обстановке, неизвестно, с чем им придется столкнуться во взрослой жизни. Чтобы дочка все это понимала, мы, например, долго не покупали ей телефон. Жасмин просила, говорила, что у всех в классе есть, а она что, хуже других? Только в третьем классе решили, что уже пора. В начале учебного года предупредили Жасмин: «Дорогую вещь надо заработать. Если закончишь учебный год с хорошими оценками — получишь на день рождения»».

Кстати, поклонники артиста уверены, что его супруга ждет третьего ребенка. Такие мысли спровоцировала объемная одежда, которую в последнее время предпочитает носить Жанна. Никаких официальных заявлений от пары не было, поэтому воздержимся пока от поздравлений.

Популярность пришла к Михаилу Галустяну после КВН (Галустян был звездой команды «Утомленные солнцем» — Прим.ред.). Затем был скетчком «Наша Russia», Comedy Club, съемки в фильмах и сериалах. А сейчас юморист занимается производством собственного кино.

Для такого творческого роста должно быть какое-то объяснение. И оно есть — супруга Виктория!

Михаил познакомился со своей будущей женой в 2003 году, когда ей было всего 16 лет. В красивую дату 07.07.07 влюбленные поженились, в 2010 году Виктория порадовала мужа рождением дочери Эстелы, а спустя 2 года — дочери Эллины.

В интервью журналу «7 Дней»Виктория Галустян призналась, что абсолютно счастлива в браке:

Миша в любви признается через день. Честно. И я часто говорю ему о том, что я ему благодарна и очень счастлива быть его женой. Я знаю, что рядом с ним много женщин, которые соблазняют и искушают его. Это жизнь. И я очень ценю в нем то, что он бережет наши отношения и не позволяет себе каких-то слабостей. Я считаю, что он очень сильный мужчина. Не тот, который пошел и завладел всеми женщинами мира, а тот, который знает, что может это сделать, но задает себе вопрос: а зачем, а что мне это даст и что я могу в результате потерять?

Совсем недавно Виктория показала в своем «Инстаграме», как семья красиво поздравила младшую дочь Эллину с шестилетием.

В феврале жена юмориста показала их совместные фотографии в юном возрасте.

Публикация от VICTORIA GALUSTYAN (@victoriagalustyan) Фев 28, 2018 в 11:00 PST Под снимком она написала: «Разбирая старые фотографии) не верится, что это было 10-13 лет назад … сильно изменились?»

Подписчики с радостью ответили на вопрос: _«Изменились особенно Михаил)) стал пухлым а вы расцвели», «Изменились! Стали ещё красивее!», «Да. Изменились. Но в лучшую сторону. Такая хорошая фотка: такие вы счастливые на ней».

Еще одна звезда КВН и Comedy Club — Гарик Харламов — наслаждается счастливой семейной жизнью. Правда, крепкому счастью предшествовал громкий развод в 2013 году (напомним, по информации многих СМИ, виновницей расставания шоумена и его жены Юлии Лещенко стала актриса Кристина Асмус ).

Как бы то ни было, сейчас Гарик Харламов счастлив в браке с Асмус. Спустя год после свадьбы в 2014 году у пары родилась дочь Анастасия.

По фотографиям из «Инстаграма» актрисы видно, как Гарик наслаждается ролью отца. Недавно Асмус выложила трогательную фотографию в своем аккаунте.

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) Мар 9, 2018 в 4:17 PST И сопроводила ее хэштегом: #отцыидети.

А неделю назад Кристина Асмус показала, как дочь поздравляет папу с днем рождения, которому 28 февраля исполнилось 37 лет.

Кстати, так же, как и Павел Воля с Ляйсан Утяшевой, Кристина Асмус и Гарик Харламов не показывают поклонникам лицо своей наследницы.

Павел Воля, 39 лет Фото: Starface.ru За красивой парой звезды Comedy club и гимнастки Ляйсан Утяшевой наблюдать одно удовольствие! Супруги познакомились на светской вечеринке, которую вместе вели. Долгое время они считали себя просто хорошими знакомыми, но, как говорится, чему быть, того не миновать — отношения приятельские переросли в нечто большее. Удивительно, как долго влюбленным удалось это скрывать. Журналисты узнали об их романе только в момент, когда стало известно, что Ляйсан и Павел вскоре станут родителями!

В мае 2013 года у Утяшевой и Воли появился сын Роберт, а в 2015 — дочь София, однако официально они узаконили отношения лишь в 2016 году.

Своих детей известные родители предпочитают лишний раз не показывать поклонникам. Исключением может стать разве что первый в жизни концерт Роберта или выученное им домашнее задание. Так, недавно в «Инстаграме» Ляйсан появилось трогательное видео, где Роберт демонстрирует своему папе прекрасные навыки в прочтении стихотворений.

Папа Паша, домашка и неожиданные ответы 🙈😅Father Pasha, housework and unexpected answers. #каменьэтоискусство Публикация от Ляйсан Утяшева / Liasan (@liasanutiasheva) Фев 22, 2018 в 9:02 PST В интервью изданию «СтарХит» Ляйсан Утяшева рассказала, почему лица их детей никто из поклонников еще так и не видел:

Мы ограждаем детей от фотокамер и видеокамер только потому, что они находятся в несознательном возрасте, соответственно, не могут сами сказать, хотят они фотографироваться или нет. Как только Роберт и София достигнут совершеннолетия или хотя бы 12 лет и захотят выложить в аккаунты в социальных сетях все детские фотографии с мамой и папой, конечно, они смогут это сделать.

Павел Воля много времени проводит со своей семьей. Он занимается с детьми, играет с ними и путешествует, о чем с удовольствием рассказывает в своем «Инстаграме».

У коллеги Мартиросяна по шоу «Прожекторперисхилтон» и одного из самых известных телеведущих страны Ивана Ургантав личной жизни все складывается так же хорошо, как и с рейтингами его программы «Вечерний Ургант».

В жизни Ивана было два официальных брака.

Первый раз артист женился совсем рано — в 18 лет — на Карине Авдеевой, но через полтора года пара рассталась. После этого у Урганта был серьезный роман с телеведущей Татьяной Геворкян

Но главной любовью шоумена стала его одноклассница Наталья Кикнадзе . Еще в школе молодые люди были неравнодушны друг к другу, но судьба свела их лишь спустя много лет.

В 2007 году пара узаконила свои отношения, спустя год у них родилась Нина, а в 2015 году дочь Валерия. У Натальи есть двое детей от первого брака с бизнесменом Теймуразом Куталия: дочь Эрика и сын Нико. Сын Натальи воспитывается в семье отца, а дочь осталась жить с мамой. Кстати, Эрику связывают очень теплые отношения с отчимом Иваном Ургантом.

В августе шоумен поздравил падчерицу с днем рождения (ей исполнилось 17) и выложил ее фотографию в своем «Инстаграме».

I❤️17 Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) Авг 18, 2017 в 12:20 PDT Шоумен редко выкладывает в социальные сети фотографии со своими детьми, но не забывает поздравлять их всех с днем рождения не только лично, но и в «Инстаграме».

15 мая Ургант поздравил с днем рождения свою дочь Нину.

I❤️9 Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) Май 15, 2017 в 12:50 PDT Подписчики отметили сходство Нины с папой: «Умные папины глазки!», «Копия папа!», «А глаза то, папины!))», «Папина копия)».

Сергей Светлаков , 40 лет Фото: Starface, ru В отличие от своего героя в скетчкоме «Наша Russia» Сергея Белякова , который все время проводит перед телевизором, вступая в перепалки с женой, Сергей Светлаков в жизни любящий отец и муж.

Звезда КВН и Comedy Club был женат два раза. Еще в университете Сергей Светлаков встретил свою будущую жену Юлию, в 2008 году у пары появилась дочь Настя. Удивительно, но девочка родилась в день рождения самого Сергея!

В 2012 году пара рассталась без скандала, и сейчас оба родителя принимают активное участие в воспитании дочери.

Свою вторую жену Антонину Сергей встретил на премьере фильма «Камень». В 2013 году них родился сын Иван.

Совсем недавно шоумен впервые показал своего 4-летнего сынав «Инстаграме». Фотографии были сделаны во время семейного отдыха.

Хорошо у нас на Урале зимой — 2 Публикация от Сергей Светлаков (@ssvetlakov) Янв 5, 2018 в 4:08 PST Подписчики отметили сходство отца и детей: «Ой, ну младший копия папы!», «Как дети на отца похожи. И дочь, и сын — одно лицо», «На отца похож», «Доченька вылитая в папу!», «Сынок то в паааапу».

Фото: Instagram@arthurpirozhkov

Резидент Comedy Club, певец, актер встретил свою жену Анжелику в 2004 году в Сочи. Шоумен сразу понял, что это его любовь, и в 2007 году влюбленные поженились.

Анжелика была уже на третьем месяце беременности, когда пара приняла решение узаконить отношения, в том же году у них родилась дочь Алиса. А спустя шесть лет в семье произошло пополнение — на свет появилась Амели.

В интервью «Летидору» Александр признался, что относится к той категории отцов, которым иногда бывает непросто в чем-то отказывать детям:

Я именно тот папа, с шеи которого можно свесить ноги! Являясь в семье «добрым полицейским», исполняю все желания дочерей, балую их. Все, что ни спросят, все сделаю! Это отчасти неправильно, поэтому мама у нас отвечает за строгость в воспитании. От нее они могут услышать слово «нет», от меня — в исключительных случаях. Отцы всегда относятся к дочерям с особенным трепетом.

У дочерей Александра Реввы есть собственные аккаунты в «Инстаграме», где они делятся забавными видео и красивыми фотографиями. Кстати у Алисы уже свыше 130 тысяч подписчиков, а за аккаунтом Амелиследят больше 300 тысяч человек!

Нерешительным мужчинам посвящается… 🤵🏻🔫#будьмоейженой #отметьнерешительногопарня #свахаАмели #амелиревва Публикация от АМЕЛИ РЕВВА/AMELIE REVVA (@amelirevva) Фев 7, 2018 в 11:30 PST Аккаунты Алисы и Амели ведет их мама. Родители строго следят за тем, чтобы девочки не проводили слишком много времени в интернете.

Еще одна артистка, чью жизнь изменил КВН, — Елена Борщева. В 2004 году после одного из выступлений к Елене подошел мужчина по имени Валерий и пригласил на свидание. Оказалось, что у них много общего, и мечтают они об одном и том же. В 2005 году влюбленные поженились, юмористка Елена Борщева связала свою жизнь с мастером спорта по тяжелой атлетике Валерием Юшкевичем. В 2007 году у пары родилась дочь Марта, а в 2015 году — Ума.

Экс-участница Comedy Woman призналась, что их второй ребенок появился на свет благодаря ЭКО, и теперь Елена помогает женщинам, испытывающим проблемы с зачатием, преодолеть трудности.

В интервью «Летидору» артистка рассказала, об отношениях между своими детьми:

И, казалось бы, у девочек весьма внушительная разница в возрасте, но ревность коснулась нашей семьи (улыбается). А после ревности была привязанность между ними, да такая, что когда одна из сестер куда-то уезжала, вторая дико ее ждала и скучала.

Кстати, Борщева с юмором «не завязала». У артистки есть кулинарное шоу «Повари-ха-ха», а также мастер-класс «Как развить в себе чувство юмора».

Актриса, отправной точкой в карьере которой стал КВН, в 2012 году родила дочь Варвару. Эта новость по-настоящему всех удивила, ведь после брака в 2008 году и последующего развода актриса больше никогда не была замужем.

Роман, в результате которого Варя появилась на свет, был похож на историю любви героини Пермяковой — Любы из сериала «Интерны» и Левина. Избранником Светланы стал ее директор Максим Скрябин . Разница в 19 лет никогда не смущала пару, но в их «биографии» был период расставания (кстати, в ходе программы «Судьба человека» звезда рассказала, что сейчас они с Максимом вместе.

Несмотря на то, что все, казалось бы, складывается в личной жизни Светланы благополучно, в программе «Откровенное интервью о самом главном» с Ольгой Шелест актриса ответила на вопрос, хочет ли она завести второго ребенка:

Уже нет. Хотелось еще года 2-3 назад. Еще можно было. Сейчас уже нет. Уже понимаешь, что время берет свое, идет дальше — и мысль о ребенке нужно оставить.

Максим Галкин, пожалуй, самый известный юморист нашей страны, а сейчас к внушительному списку его достижений можно добавить и звание одного из самых многообещающих блогеров современности (еще бы, ведь на его аккаунтподписано почти 3 млн человек).

Шоумен находится в отношениях с Аллой Пугачевой с 2001 года. В 2011 году влюбленные узаконили свои отношения, а в прошлом году обвенчались.

В 2013 году с помощью суррогатной матери Галкину и Пугачевой удалось стать родителями двойняшек Лизы и Гарри.

В интервью программе «Север. Непридуманные истории» Галкин рассказал, что он думает о суррогатном материнстве и почему они с женой не скрывают этого:

Все-таки дети, которые появились от суррогатного материнства, как правило, остаются анонимными: их окружение и будущие сверстники никогда этого не узнают. В случае с моими детьми или детьми Филиппа (Киркорова) они уже обречены на публичность, то есть на обсуждение всего этого.

По поводу публичности звездный отец не лукавил. Лиза и Гарри стали настоящими звездами «Инстаграма»!

Галкин ежедневно радует своих подписчиков милыми видео с Гарри и Лизой. Недавно отец похвастался Лизиным знанием французского языка и выложил в «Инстаграм» ролик, где его дочь говорит на французском.

Уроки французского 👩🎓😍 #елизаветагалкина Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) Мар 10, 2018 в 6:44 PST Подписчики были в восторге: «Это просто божественное проявление)», «Это просто чудо какое-то! Как же приятно Вашу страницу смотреть!», «Какая же она прелесть все-таки».

Фото: Instagram@dk_sokolove

У звезды «Уральских пельменей» пятеро детей! Артист был женат два раза. Свою первую жену Наталью Дмитрий встретил в стройотряде, в 1992 году у пары появился сын Саша, а в 2002 — дочь Аня.

Вторая жена юмориста Ксения Ли, как и он сам, была участницей КВН. Девушка моложе своего супруга на 23 года, но разница в возрасте нисколько им не мешает.

Пара поженилась в 2011 году. Спустя год Ксения порадовала Дмитрия рождением дочери Маши. В 2015 году у супругов родился сын Иван, а в прошлом году — дочь Соня.

Шоумен любит показывать свою семью в социальных сетях. Недавно он выложил снимок в «Инстаграме» с женой и маленькими детьми.

Пока идёт ремонт в квартире, к празднику Дима уже заказал #диванмечты, насколько он не любит все эти походы по магазинам, @kristie_mebel организовали все сами, даже диван примерить привезли) А что ещё нужно мужчине, лишь бы не запариваться) Публикация от Sokolove_dk (@dk_sokolove) Мар 7, 2018 в 2:30 PST Зимние каникулы звездная семья провела на море. Ксения и Дмитрий с радостью делились со своими подписчиками подробностями путешествия в Таиланд.

В цитатах орфография и пунктуация авторов сохранены

Фото: Starface.ru