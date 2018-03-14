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Энрике Иглесиас публично признался в любви своим детям
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Энрике Иглесиас публично признался в любви своим детям 

Letidor.ru 14 марта 2018
Фото: Letidor.ru
Не так давно публика узнала, что знаменитый певец Энрике Иглесиас и его избранница Анна Курникова стали родителями двойни. А на днях звездный отец впервые публично признался в любви своим маленьким детям и их маме.
Я стал отцом примерно 12 недель назад. И с абсолютной уверенностью могу сказать, что главная вещь в моей жизни — любовь к детям. Я очень сильно люблю их… Еще я люблю свою девушку и чертовски люблю вас, ребята, которые собрались здесь сегодня,
сообщил артист со сцены на недавнем концерте в Будапеште.
Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) Мар 4, 2018 в 8:04 PST  Отметим, ни Энрике Иглесиас, ни Анна Курникова не афишировали, что собираются стать родителями. Более того: спортсменка ведет довольно закрытый образ жизни, не выставляя личное напоказ, именно поэтому рождение у звездной пары наследников стало настоящей неожиданностью для их поклонников и представителей СМИ. Впрочем, знаменитости не стали скрывать крох от любопытных глаз — и довольно скоро разместили первые фото и видео с малышами. А чуть позже Анна Курникова показала, как возвращается в форму после рождения двойни. My Sunshine Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) Янв 16, 2018 в 10:48 PST  Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) Янв 16, 2018 в 9:39 PST  Фото: Instagram @enriqueiglesias, @annakournikova Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!
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