Энрике Иглесиас публично признался в любви своим детям

Не так давно публика узнала, что знаменитый певец Энрике Иглесиас и его избранница Анна Курникова стали родителями двойни. А на днях звездный отец впервые публично признался в любви своим маленьким детям и их маме.

Я стал отцом примерно 12 недель назад. И с абсолютной уверенностью могу сказать, что главная вещь в моей жизни — любовь к детям. Я очень сильно люблю их… Еще я люблю свою девушку и чертовски люблю вас, ребята, которые собрались здесь сегодня,

сообщил артист со сцены на недавнем концерте в Будапеште.

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) Мар 4, 2018 в 8:04 PST Отметим, ни Энрике Иглесиас, ни Анна Курникова не афишировали, что собираются стать родителями. Более того: спортсменка ведет довольно закрытый образ жизни, не выставляя личное напоказ, именно поэтому рождение у звездной пары наследников стало настоящей неожиданностью для их поклонников и представителей СМИ. Впрочем, знаменитости не стали скрывать крох от любопытных глаз — и довольно скоро разместили первые фото и видео с малышами. А чуть позже Анна Курникова показала, как возвращается в форму после рождения двойни. My Sunshine Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) Янв 16, 2018 в 10:48 PST Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) Янв 16, 2018 в 9:39 PST Фото: Instagram @enriqueiglesias, @annakournikova Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!