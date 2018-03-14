Ещё
Анджелина Джоли: «Даже когда я в душе, кто-то из детей всегда со мной!»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анджелина Джоли: «Даже когда я в душе, кто-то из детей всегда со мной!» 

Лиза 14 марта 2018
Фото: Лиза
@InstagramАнджелина Джоли: «Даже когда я в душе, кто-то из детей всегда со мной!»Анджелина Джоли (42) после развода с Бредом Питтом весьма охотно делится с журналистами подробностями частной жизни. Особенно, когда это касается воспитания детей. Знаменитость не скрывает, что очень демократична в отношениях с отпрысками. Например, она поощряет желание 10-летней дочери Шайло носить одежду для мальчиков. Также актриса часто разрешает детям есть фастфуд. А недавно она и вовсе огорошила поклонников заявлением:
Я из тех мам, кто всегда занят своими детьми, я даже ванну принимаю в присутствии одного из детей. Мне хочется приучить их к эмпатии, и своим примером я показываю, как важно заботиться о других.
Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) Фев 27, 2018 в 7:56 PST  Актриса не стала уточнять, в присутствии кого именно из детей она принимает душ — дочерей или сыновей… Джоли также пожаловалась на неумение расслабляться:
Меня сводит с ума, когда люди говорят мне «расслабься»! Я просто не умею этого делать! Я сумасшедшая мама и всегда думаю о детях!
Напомним, после развода Анджелина Джоли получила опеку над шестерыми детьми, из которых трое являются биологическими, а трое — приемными.
Читай также, почему Кэмерон Диаз отказывается от работы и гонораров ради мужа.
Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) Фев 4, 2018 в 2:01 PST
Лиза: последние новости
Дональд Трамп разводится с женой Филипп Киркоров подарил детям Диснейленд в загородном доме Николай Басков показал главную женщину своей жизни
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность22
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело79
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой20
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников38
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение