Анджелина Джоли: «Даже когда я в душе, кто-то из детей всегда со мной!»

@InstagramАнджелина Джоли : «Даже когда я в душе, кто-то из детей всегда со мной!»Анджелина Джоли (42) после развода с Бредом Питтом весьма охотно делится с журналистами подробностями частной жизни. Особенно, когда это касается воспитания детей. Знаменитость не скрывает, что очень демократична в отношениях с отпрысками. Например, она поощряет желание 10-летней дочери Шайло носить одежду для мальчиков. Также актриса часто разрешает детям есть фастфуд. А недавно она и вовсе огорошила поклонников заявлением:

Я из тех мам, кто всегда занят своими детьми, я даже ванну принимаю в присутствии одного из детей. Мне хочется приучить их к эмпатии, и своим примером я показываю, как важно заботиться о других.

Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) Фев 27, 2018 в 7:56 PST Актриса не стала уточнять, в присутствии кого именно из детей она принимает душ — дочерей или сыновей… Джоли также пожаловалась на неумение расслабляться:

Меня сводит с ума, когда люди говорят мне «расслабься»! Я просто не умею этого делать! Я сумасшедшая мама и всегда думаю о детях!

Напомним, после развода Анджелина Джоли получила опеку над шестерыми детьми, из которых трое являются биологическими, а трое — приемными.

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Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) Фев 4, 2018 в 2:01 PST