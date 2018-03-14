В центре творчества на Новороссийской состоялся праздничный концерт

В Центре творчества молодежи «Олимп» на улице Новороссийской, д. 8 состоялся весенний праздничный концерт для девочек, мам и бабушек, посвященный Международному женскому дню.

— На сцене выступали участники студии «Музыкальная капель», дети изостудии «Изограф». Ярким дебютом стало выступление юных вокалистов новой музыкальной студии эстрадного вокала «Маленькие звезды» под руководством Анны Старостиной, — рассказали в «Олимпе».

Ведущая праздника Светлана Литвинова создала уютную атмосферу вечера. Зрители тепло приветствовали каждого исполнителя. Все дети продемонстрировали свой талант для своих самых близких и любимых людей. По окончании праздника для всех было организовано чаепитие. (ск)