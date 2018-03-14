Ещё
В центре творчества на Новороссийской состоялся праздничный концерт
Далее:
Читайте также:
Ещё

В центре творчества на Новороссийской состоялся праздничный концерт 

Управа района Люблино 14 марта 2018
Фото: Управа района Люблино
В Центре творчества молодежи «Олимп» на улице Новороссийской, д. 8 состоялся весенний праздничный концерт для девочек, мам и бабушек, посвященный Международному женскому дню.
— На сцене выступали участники студии «Музыкальная капель», дети изостудии «Изограф». Ярким дебютом стало выступление юных вокалистов новой музыкальной студии эстрадного вокала «Маленькие звезды» под руководством Анны Старостиной, — рассказали в «Олимпе».
Ведущая праздника Светлана Литвинова создала уютную атмосферу вечера. Зрители тепло приветствовали каждого исполнителя. Все дети продемонстрировали свой талант для своих самых близких и любимых людей. По окончании праздника для всех было организовано чаепитие. (ск)
Управа района Люблино: последние новости
Молодежная палата района Люблино организовала занятия по стретчингу В культурном центре на Люблинской состоялся мастер-класс по росписи деревянных ложек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность32
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой26
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение