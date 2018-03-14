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Больше шести тысяч родителей могут получить своим детям уже готовые страховые свидетельства
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Больше шести тысяч родителей могут получить своим детям уже готовые страховые свидетельства 

Вологда.рф 14 марта 2018
Фото: Вологда.рф
Родители трехлетних детей, родившихся после 13 октября 2013 года, могут получить готовые страховые свидетельства. СНИЛСы, выпущенные в беззаявительном порядке, ждут своих владельцев в пенсионном фонде.
Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, на сегодняшний день изготовлено более шести тысяч свидетельств. Информация о появившихся на свет малышах передаётся из ЗАГСа еженедельно. Уже через неделю после рождения ребёнка документ готов и ожидает родителей. С собой необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребёнка.
В Вологде документ выдают на Зосимовской, 45а в окне 12.
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