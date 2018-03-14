Звезда «Деффчонок» Галина Боб сняла смешной ролик про общение с младшим сыном

Певица и актриса Галина Боб , известная многим по сериалу «Деффчонки», обожает радовать своих поклонников забавными видео в Instagram. Часто свои ролики звезда снимает вместе с детьми. На этот раз актриса поделилась забавным видео, которое она создала при участии младшего сына Андрея. Звезда пошутила над «детским» языком, показав, что может общаться на нем с сыном. Правда, выглядит такой разговор со стороны довольно странно.

Я не знаю немецкого, французского, древне-греческого…😂 Зато… Я в совершенстве владею «детским»😂😂😂 На самом деле, я всегда разговариваю с детьми как со взрослыми, но место для придуряшек найдется всегда. 😝 Попробуйте, мамы, ваши детки будут в восторге, гарантирую. 😂😂Мы с Андрюшей не могли остановиться. 😜 Всем хорошего настроения!

подписала ролик Галина Боб.

Публикация от Galina Bob (@galabob) Мар 13, 2018 в 7:23 PDT «Вы замечательная мама, я вас люблю», «Галя, вы супер! Андрейка потешный такой!», «Такие милые! Просто загляденье!», «Вы умеете поднять настроение 😂👍🏻», «Какая прелесть! Галина, вы супер-мама!», «Смешно до слез», — комментируют пользователи. Они поблагодарили звезду за очередную порцию хорошего настроения, которое обычно дарят ее ролики.

Напомним, 25 апреля 2017 года Галина Боб стала мамой во второй раз. У звезды снова родился сын. Мальчика назвали Андреем. Также за пару дней до родов звезда дала эксклюзивное интервью «Летидору», в котором поделилась мыслями о семейной жизни.

О своей второй беременности Галина Боб рассказала на сольном концерте, где она презентовала дебютный альбом «Сладкие вещи» в ноябре 2016 года. Тогда звезда находилась уже на пятом месяце беременности. Узнала же о своем интересном положении актриса на третьем месяце — и даже, по собственному признанию, сделала несколько тестов, чтобы убедиться в произошедшем.

Галина Боб замужем за режиссером Сергеем Корягиным с января 2015 года. Впервые пара стала родителями 20 марта 2015 года, когда у них родился сын Лев.

Публикация от Galina Bob (@galabob) Окт 14 2017 в 3:09 PDT Фото: Instagram / @galabob

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