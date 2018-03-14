Джоли возмутила выходящими за рамки приличий методами воспитания

О методах воспитания, которых придерживается Анджелина Джоли , уже давно можно слагать легенды. То она н разрешает своим наследникам не посещать школу, то ложиться спать тогда, когда им придет в голову, то есть один фастфуд или не возражает против того, чтобы одна из ее дочерей одевалась как мальчик.

Однако, как оказалось, все вышеперечисленное — цветочки. В одном из последних интервью Джоли поделилась подробностями, которые шокировали публику. Актриса призналась, что несмотря на загруженность, она все свободное время старается проводить с детьми. В этом стремлении актриса дошла до того, что даже ванну принимает в присутствии одного из своих отпрысков.

Она отметила, что таким способом заполняет душевную опустошенность и хочет воспитать в детях эмпатию, чтобы они не были эгоистами.