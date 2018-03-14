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Джоли возмутила выходящими за рамки приличий методами воспитания
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Джоли возмутила выходящими за рамки приличий методами воспитания 

Teleprogramma.pro 14 марта 2018
Фото: Teleprogramma.pro
О методах воспитания, которых придерживается Анджелина Джоли, уже давно можно слагать легенды. То она н разрешает своим наследникам не посещать школу, то ложиться спать тогда, когда им придет в голову, то есть один фастфуд или не возражает против того, чтобы одна из ее дочерей одевалась как мальчик.
Однако, как оказалось, все вышеперечисленное — цветочки. В одном из последних интервью Джоли поделилась подробностями, которые шокировали публику. Актриса призналась, что несмотря на загруженность, она все свободное время старается проводить с детьми. В этом стремлении актриса дошла до того, что даже ванну принимает в присутствии одного из своих отпрысков.
Она отметила, что таким способом заполняет душевную опустошенность и хочет воспитать в детях эмпатию, чтобы они не были эгоистами.
Откровения Джоли вызвали шквал критики. Пользователи Сети осудили актрису: по их мнению, ее методы воспитания выходят за рамки приличий и личного пространства, и могут нанести вред психике ее детей, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на Woman.ru.
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