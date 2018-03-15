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Актриса Дарья Мельникова рассказала, как актерская профессия помогла ей при воспитании сына
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Актриса Дарья Мельникова рассказала, как актерская профессия помогла ей при воспитании сына 

Letidor.ru 15 марта 2018
Фото: Letidor.ru
Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова довольно редко делится с поклонниками подробностями личной жизни. Тем не менее, иногда она все же размещает в соцсетях фотографии с мужем Артуром Смольяниновым. Иногда, но не показывая лица мальчика, актриса делится и снимками с сыном, которого она родила около 2,5 лет назад. И чуть чаще звезда может рассказать о том, как она воспитывает своего ребенка.
Так, на этот раз в Instagram Дарья призналась, что актерская профессия очень помогает ей заботиться о сыне.
Когда у меня появился ребенок, у меня появилось много новых задач. Придумать из ничего игру, стоя в двухчасовой пробке с ребёнком в машине. Спеть ему или с ним песенку. Весёлую, бодрую днем или колыбельную вечером. Придумывать каждый вечер новую сказку. Разыграть в лицах встречу машины и динозавра с диалогами и экшэном. Тут-то мне и пригодилось мое актерское образование😅,
рассказала Дарья Мельникова.
Публикация от Дарья Мельникова @movem.me (@melnikovadsh) Мар 14, 2018 в 1:05 PDT  А сын, кажется, с радостью воспринимает все эти эксперименты мамы, ведь она продолжает придумывать ради него множество интересных историй и игр. В комментариях к посту подписчики поделились, что и сами бы очень хотели обладать актерскими навыками, но освоить эту профессию удается не всем.
Напомним, Артур Смольянинов и Дарья Мельникова познакомились на съемках сериала «Гетеры майора Соколова». В 2013 году пара официально оформила отношения. В октябре 2015-го у супругов родился сын, мальчика назвали Артуром в честь звездного отца. Актриса очень бережет личную жизнь от глаз общественности. Она редко выходит с мужем в свет. Да и ребенка пара почти не показывает, а если и делает это, то позволяет увидеть лишь его спину.
Публикация от Дарья Мельникова @movem.me (@melnikovadsh) Фев 27, 2018 в 8:08 PST  Фото: Instagram @melnikovadsh
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