Актриса Дарья Мельникова рассказала, как актерская профессия помогла ей при воспитании сына

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова довольно редко делится с поклонниками подробностями личной жизни. Тем не менее, иногда она все же размещает в соцсетях фотографии с мужем Артуром Смольяниновым. Иногда, но не показывая лица мальчика, актриса делится и снимками с сыном, которого она родила около 2,5 лет назад. И чуть чаще звезда может рассказать о том, как она воспитывает своего ребенка.

Так, на этот раз в Instagram Дарья призналась, что актерская профессия очень помогает ей заботиться о сыне.

Когда у меня появился ребенок, у меня появилось много новых задач. Придумать из ничего игру, стоя в двухчасовой пробке с ребёнком в машине. Спеть ему или с ним песенку. Весёлую, бодрую днем или колыбельную вечером. Придумывать каждый вечер новую сказку. Разыграть в лицах встречу машины и динозавра с диалогами и экшэном. Тут-то мне и пригодилось мое актерское образование😅,

рассказала Дарья Мельникова.

Публикация от Дарья Мельникова @movem.me (@melnikovadsh) Мар 14, 2018 в 1:05 PDT А сын, кажется, с радостью воспринимает все эти эксперименты мамы, ведь она продолжает придумывать ради него множество интересных историй и игр. В комментариях к посту подписчики поделились, что и сами бы очень хотели обладать актерскими навыками, но освоить эту профессию удается не всем.

Напомним, Артур Смольянинов и Дарья Мельникова познакомились на съемках сериала «Гетеры майора Соколова». В 2013 году пара официально оформила отношения. В октябре 2015-го у супругов родился сын, мальчика назвали Артуром в честь звездного отца. Актриса очень бережет личную жизнь от глаз общественности. Она редко выходит с мужем в свет. Да и ребенка пара почти не показывает, а если и делает это, то позволяет увидеть лишь его спину.

Публикация от Дарья Мельникова @movem.me (@melnikovadsh) Фев 27, 2018 в 8:08 PST Фото: Instagram @melnikovadsh

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