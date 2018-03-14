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Мария Аронова и Евгений Фомин закатили свадьбу
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Мария Аронова и Евгений Фомин закатили свадьбу 

WomanHit.ru 14 марта 2018
Фото: WomanHit.ru
11 марта народная артистка РФ, 46-летняя Мария Аронова, отметила свое 46-летие. Спустя некоторое время на личной странице ее близкого друга Михаила Полицеймако появилось фото с вечеринки в честь ее свадьбы с Евгением Фоминым.
Артист сопроводил кадр хэштегом «#молодожены». На снимке пара позирует рядом с большим белым тортом с фигурками жениха и невесты. Напомним, что за время их отношений Мария родила дочь Серафиму, которой скоро будет 14, также у актрисы есть сын от первого покойного мужа, 23-летний Владислав Гандрабура, у которого 2 года назад родился ребенок — дочка Антонина.
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