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Зеленоградский роддом открыл школу материнства «Ждем малыша»
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Зеленоградский роддом открыл школу материнства «Ждем малыша» 

Префектура Зеленоградского административного округа 14 марта 2018
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В филиале ГКБ имени М. П. Кончаловского — зеленоградском родильном доме в Александровке — начались занятия школы материнства «Ждем малыша».
С будущими родителями обсуждают страхи и переживания о предстоящих родах, говорят о важности сознательного материнства, о том, что такое семья и для чего мы рожаем детей, отвечают на вопрос: «А зачем же нам нужен малыш?». Участники школы получают от перинатального психолога домашние задания.
Запись на занятия производится по телефону 8 (499) 729-27-90. Участие платное.
Также в женских консультациях на Каштановой аллее и в поликлиниках города продолжаются занятия школы будущих мам. С расписанием занятий можно познакомиться по ссылке.
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 Ещё 2 источника 
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