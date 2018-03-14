Зеленоградский роддом открыл школу материнства «Ждем малыша»

В филиале ГКБ имени М. П. Кончаловского — зеленоградском родильном доме в Александровке — начались занятия школы материнства «Ждем малыша».

С будущими родителями обсуждают страхи и переживания о предстоящих родах, говорят о важности сознательного материнства, о том, что такое семья и для чего мы рожаем детей, отвечают на вопрос: «А зачем же нам нужен малыш?». Участники школы получают от перинатального психолога домашние задания.

Запись на занятия производится по телефону 8 (499) 729-27-90. Участие платное.

Также в женских консультациях на Каштановой аллее и в поликлиниках города продолжаются занятия школы будущих мам. С расписанием занятий можно познакомиться по ссылке.